सोने व चांदी की फिर छलांग: चांदी 1.32 लाख तक पहुंची, सोना भी चमक में कम नहीं

जिस सोने के एक लाख होना दूर की कौड़ी था, वह 1.13 लाख का आंकड़ा पार कर गया। वैश्विक हालात, पास आते त्योहार व दीपावली के कारण सर्राफा बाजार में तेजी है। 1 अप्रेल से 13 सितंबर तक सोना व चांदी रोज नए रेकाॅर्ड बना रहा था। 1 अप्रेल को सोना 94 हजार रुपए पर था जो 13 सितंबर को 1,13,100 रुपए तक पहुंच गया। जबकि चांदी एक अप्रेल को 1 लाख 3 हजार रुपए किलोग्राम थी वह 13 सितंबर को 1.32 लाख पर आ गई। पिछले साढ़े पांच माह में चांदी ने 29 हजार व सोने ने 19 हजार रुपए तक का रिटर्न दिया है।