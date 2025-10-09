करवा चौथ से पहले सोना 1.26 लाख के पार, चांदी ने 1.57 लाख पर पहुंच तोड़े सभी रिकॉर्ड

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आम लोगों में एक धारना बन चुकी है कि सोने व चांदी में और तेजी आएगी। इसके चलते ग्राहक अपनी एफडी को तुड़वाकर सोने व चांदी में निवेश कर रहे है। ऐसे ग्राहक दिन में कई आ रहे है। इसके अलावा शेयर बाजार से भी लोग अब निवेश की गई राशि को पुन: निकालकर सोने व चांदी में निवेश कर रहे है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले ही सोना 1.40 लाख तथा चांदी 1.75 लाख से पार जाने की संभावना है।