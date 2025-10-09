Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

भीलवाड़ा

करवा चौथ से पहले सोना 1.26 लाख के पार, चांदी ने 1.57 लाख पर पहुंच तोड़े सभी रिकॉर्ड

व्यापारी बोले चांदी 1.75 व सोना 1.40 लाख तक जाने की संभावना

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 09, 2025

Gold crosses Rs 1.26 lakh mark ahead of Karwa Chauth, silver breaks all records by reaching Rs 1.57 lakh

Gold crosses Rs 1.26 lakh mark ahead of Karwa Chauth, silver breaks all records by reaching Rs 1.57 lakh

करवाचौथ से पहले ही सोने-चांदी के भावों ने रिकार्ड पर रिकोर्ड बनाकर एक नया कीर्तिमान बना रहा है। विदेश बाजारों में सुरक्षित निवेश और भारतीय रुपए में गिरावट के कारण भीलवाड़ा में सोना और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सराफा एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को भीलवाड़ा में 24 कैरेट सोने की कीमत 2000 रुपए की वृद्धि रही और यह 1,26, 300 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

इसी तरह, चांदी की कीमत भी 5000 रुपए बढ़कर 1,57,500 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। व्यापारियों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट ने सोना और चांदी की कीमतों को बढ़ाया है।

2025 में अब तक सोना 51,350 रुपए प्रति दस ग्राम या 65.04 प्रतिशत बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2024 को सोने का मूल्य 78,950 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसी तरह, चांदी की कीमत भी इस वर्ष 67,700 रुपए या 75.47 प्रतिशत बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2024 को चांदी का मूल्य 89,700 रुपए प्रति किलोग्राम था।

एफडी तुड़वाकर खरीद रहे सोना-चांदी

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आम लोगों में एक धारना बन चुकी है कि सोने व चांदी में और तेजी आएगी। इसके चलते ग्राहक अपनी एफडी को तुड़वाकर सोने व चांदी में निवेश कर रहे है। ऐसे ग्राहक दिन में कई आ रहे है। इसके अलावा शेयर बाजार से भी लोग अब निवेश की गई राशि को पुन: निकालकर सोने व चांदी में निवेश कर रहे है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले ही सोना 1.40 लाख तथा चांदी 1.75 लाख से पार जाने की संभावना है।

दिसंबर तक करोड़ों खर्च करेंगे शहरवासी

बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से शुरू हुए त्योहारी सीजन और नवंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक उपभोक्ता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। रिपोर्ट में जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ता धारणा को मिले बड़े प्रोत्साहन से खर्च में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस खर्च का बड़ा हिस्सा जिन प्रमुख क्षेत्रों में जाएगा, उसमें सोने-चांदी के अलावा कपड़े, विवाह, इलेक्ट्रानिक्स और आटोमोबाइल शामिल हैं।

Published on:

09 Oct 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / करवा चौथ से पहले सोना 1.26 लाख के पार, चांदी ने 1.57 लाख पर पहुंच तोड़े सभी रिकॉर्ड

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

कंटीन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम फेल, करोड़ों के चेक फंसे

Continuous Clearing System fails, crores of cheques stuck
भीलवाड़ा

नौजवानों को मिले मूल्य और नैतिक शिक्षा- पायलट

Youth should get values ​​and moral education – Pilot
भीलवाड़ा

सीजेआई पर हमला बेहद दुखद, यह नफरत फैलाने वाली राजनीति का नतीजा

The attack on the CJI is deeply saddening and a result of hate politics.
भीलवाड़ा

Bhilwara Crime News: पत्थरदिल मां: गुनाह साबित करेगा DNA टेस्ट, अजमेर एफएसएल भेजेंगे ब्लड सैंपल

भीलवाड़ा

एमजीएच भीलवाड़ा में फायर फाइटिंग सिस्टम जाम, आग लग जाए तो कैसे बचे मरीज की जान

