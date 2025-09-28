डेढ़ लाख के पार जा सकता है सोना, सुरक्षित निवेश और ग्लोबल टेंशन ने बढ़ाए दाम

सोना और चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों धातुएं रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इनके भाव अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में 50 फीसदी और उछाल संभव है।