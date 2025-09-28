डेढ़ लाख के पार जा सकता है सोना, सुरक्षित निवेश और ग्लोबल टेंशन ने बढ़ाए दाम

Gold prices may rise above 1.5 lakhs, safe investment and global tensions push up prices
सोना और चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों धातुएं रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इनके भाव अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में 50 फीसदी और उछाल संभव है।
नकद खरीद महंगी, चेक में सस्ता
सर्राफा बाजार में शनिवार को हालात यह थे कि नकद में सोना-चांदी खरीदना महंगा पड़ा। नकद लेन-देन में सोना 500 से 600 रुपए तक महंगा बिक रहा था, जबकि चेक में यह सस्ता मिल रहा था। कारोबारियों के अनुसार लगातार बढ़ते भावों के चलते व्यापारी सोना-चांदी को बाजार से सीमित कर रहे हैं।
इस साल रेकॉर्ड तेजी
इतिहास में पहली बार 1.17 लाख का सोना
ज्वैलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष नवरत्न मल संचेती ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोना 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 27 सितंबर 2025 को इसके दाम 1,17,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। वहीं, चांदी 88,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 1,46,500 रुपए प्रति किलो हो गई।
1.5 लाख के पार जा सकता है सोना-चांदी
एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार इस साल तक सोना 5000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से यह भारत में लगभग 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बैठेगा। त्योहारी सीजन, सुरक्षित निवेश और औद्योगिक मांग के कारण चांदी के 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक जाने की संभावना है।
क्यों भाग रहे हैं दाम
दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। जियो-पॉलिटिकल तनाव और आर्थिक अनिश्चितता निवेशकों को सोना-चांदी की ओर खींच रही है। ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले ने भी वैश्विक बाजार में दबाव बढ़ाया है। क्रिप्टो बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के चलते निवेशक सोना-चांदी में सुरक्षित निवेश कर रहे हैं।
सोना-चांदी का सफर
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग