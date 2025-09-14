माल व सेवा कर विभाग की रेडीमेड गारमेंट व्यापारी पर शिकंजा

उदयपुर की टीम कपड़ा उद्योग में बिना बिल कारोबार की परंपरा पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका है। व्यापारी ने जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक फर्जी लेन-देन का नेटवर्क बना रखा है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में दहशत, टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है।