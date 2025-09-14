माल व सेवा कर विभाग की रेडीमेड गारमेंट व्यापारी पर शिकंजा

माल व सेवा कर विभाग (जीएसटी) की एन्टीविजन शाखा उदयपुर की टीम ने शनिवार को भीलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए सिरकी मोहल्ला स्थित रेडीमेड गारमेंट के होलसेल व्यापारी के ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने व्यापारी के शोरूम पर दबिश दी। कार्रवाई से शहर के कारोबारी वर्ग में हड़कंप मच गया।
करोड़ों का कारोबार, आय मात्र लाखों में
जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि वर्ष 2019-20 में फर्म ने आय मात्र 2.50 लाख रुपए बताई थी। जबकि पिछले वर्ष का टर्नओवर 25 से 100 करोड़ रुपए के बीच दिखाया गया। फर्म से जुड़ी तीन अन्य कंपनियों का लेन-देन भी संदिग्ध पाया गया। बिना बिल माल की खरीद-बिक्री के पुख्ता सबूत मिले।
उदयपुर की टीम कपड़ा उद्योग में बिना बिल कारोबार की परंपरा पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका है। व्यापारी ने जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक फर्जी लेन-देन का नेटवर्क बना रखा है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में दहशत, टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है।