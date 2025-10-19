Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सरकारी कैलेंडर 2026 जारी, 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित

12 सप्ताह में चार दिन ही कार्यालय खुलेंगे

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 19, 2025

Government Calendar 2026 released, 31 public and 19 optional holidays announced

Government Calendar 2026 released, 31 public and 19 optional holidays announced

राज्य सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले साल 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां रहेंगी। कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल दो छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी।

त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई हैं। इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के दो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा। अगले साल 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा, वहीं 8 नवंबर को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश रहेगा।

जिला कलक्टरों को मिली छूट, 2 अतिरिक्त अवकाश दे सकेंगे

इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा।

ऐसे कम हुई 9 छुट्टियां

त्योहार की वजह से 9 छट्टियां कम भी हुई हैं। 25 जनवरी को देवनारायण जयंती, 15 फरवरी को शिवरात्रि, 19 अप्रेल को परशुराम जयंती, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, 11 अक्टूबर को घट स्थापना, 8 नवबर को दिवाली के दिन रविवार है। इसी तरह 21 मार्च को इदुल फितर, 11 अप्रेल को ज्योति बा फुले जयंती और 15 अगस्त को शनिवार रहेगा।

अगले साल 2 मार्च होलिका दहन

कैलेंडर के अनुसार, सालभर में 9 त्योहारी छुट्टियां शनिवार-रविवार को मिल रही हैं। अगले साल की दीपावली और शिवरात्रि भी रविवार को होगी। कुछ बड़े उत्सव-पर्व सोमवार को हैं। जैसे 2 मार्च को होलिका दहन, और 3 मार्च को धुलंडी, 21 सितंबर को रामदेव जयंती और तेजा दशमी, 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 8 नवंबर को दीपावली, 9 नवबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश है।

छुट्टियों का पैकेज भी

अगले साल 12 सप्ताह ऐसे होंगे, जिसमें कर्मचारियों को तीन-तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। यानि 12 सप्ताह में सरकारी दफ्तर चार-चार दिन ही खुलेंगे। इनमें 7 सप्ताह में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है और फिर वीकेंड की छुट्टी रहेगी। पांच सप्ताह ऐसे भी हैं, जिनमें शनिवार, रविवार के बाद सोमवार का अवकाश होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 09:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सरकारी कैलेंडर 2026 जारी, 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुखरित हुई आवाज: लॉटरी में गड़बड़ी को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन, आवंटन की निष्पक्ष जांच को लेकर पीएम और सीएम को पत्र

Voices raised: Demonstration at the Collectorate over lottery irregularities, letter to PM and CM for impartial investigation of allotment
भीलवाड़ा

तेरस पर बरसा धन, ज्वेलरी, बर्तन, वाहन व इलेट्रॉनिक्स उत्पाद खूब बिके

Money rained on Teras, jewellery, utensils, vehicles and electronics products sold well.
भीलवाड़ा

धनतेरस आज: बाजारों में बरसेगा धन

Dhanteras today: Money will rain in the markets
भीलवाड़ा

पहले बजट नहीं था अब पेंटर नहीं मिल रहे, कैसे निखरेंगे विद्यालय

Earlier there was no budget, now painters are not available, how will the schools improve?
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग का नवाचार: नई पहल: विद्यार्थियों की प्रतिभा नखारेगा बोर्ड

Education Department's innovation: New initiative: Board will nurture students' talent
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.