सरकारी कैलेंडर 2026 जारी, 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित

त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई हैं। इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के दो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा। अगले साल 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा, वहीं 8 नवंबर को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश रहेगा।