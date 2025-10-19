सरकारी कैलेंडर 2026 जारी, 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित

Government Calendar 2026 released, 31 public and 19 optional holidays announced
राज्य सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले साल 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां रहेंगी। कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल दो छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी।
त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई हैं। इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के दो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा। अगले साल 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा, वहीं 8 नवंबर को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश रहेगा।
जिला कलक्टरों को मिली छूट, 2 अतिरिक्त अवकाश दे सकेंगे
इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा।
ऐसे कम हुई 9 छुट्टियां
त्योहार की वजह से 9 छट्टियां कम भी हुई हैं। 25 जनवरी को देवनारायण जयंती, 15 फरवरी को शिवरात्रि, 19 अप्रेल को परशुराम जयंती, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, 11 अक्टूबर को घट स्थापना, 8 नवबर को दिवाली के दिन रविवार है। इसी तरह 21 मार्च को इदुल फितर, 11 अप्रेल को ज्योति बा फुले जयंती और 15 अगस्त को शनिवार रहेगा।
अगले साल 2 मार्च होलिका दहन
कैलेंडर के अनुसार, सालभर में 9 त्योहारी छुट्टियां शनिवार-रविवार को मिल रही हैं। अगले साल की दीपावली और शिवरात्रि भी रविवार को होगी। कुछ बड़े उत्सव-पर्व सोमवार को हैं। जैसे 2 मार्च को होलिका दहन, और 3 मार्च को धुलंडी, 21 सितंबर को रामदेव जयंती और तेजा दशमी, 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 8 नवंबर को दीपावली, 9 नवबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश है।
छुट्टियों का पैकेज भी
अगले साल 12 सप्ताह ऐसे होंगे, जिसमें कर्मचारियों को तीन-तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। यानि 12 सप्ताह में सरकारी दफ्तर चार-चार दिन ही खुलेंगे। इनमें 7 सप्ताह में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है और फिर वीकेंड की छुट्टी रहेगी। पांच सप्ताह ऐसे भी हैं, जिनमें शनिवार, रविवार के बाद सोमवार का अवकाश होगा।
