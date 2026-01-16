16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara: टीचर का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कराने के लिए धरने पर बैठे स्टूडेंट, 10 छात्राओं की बिगड़ी तबियत तो मचा हड़कंप

Teacher Transfer Order Protest: भीलवाड़ा के बीगोद क्षेत्र में नंदराय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक शंकरलाल जाट का तबादला निरस्त कराने के लिए गुरुवार को धरना जारी रखा।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Akshita Deora

Jan 16, 2026

Bhilwara-school-tracher-transfer-cancel

फोटो: पत्रिका

Bhilwara Student Protest: भीलवाड़ा के बीगोद क्षेत्र के नंदराय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शंकरलाल जाट का तबादला निरस्त कराने की मांग पर विद्यार्थी अड़ गए है।

स्कूल के बाहर विद्यार्थियों का गुरुवार चौथे दिन भी धरना जारी रहा। भूख और प्यास से 10 छात्राओं की शाम को हालत बिगड़ गई। इससे प्रदर्शनस्थल पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। शिक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

हालत बिगड़ने पर छात्राओं का विद्यालय परिसर में इलाज किया गया। उधर, बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं और विद्यालय की तालाबंदी कर बच्चे टस से मस नहीं हो रहे।

जानकारी के अनुसार शिक्षक के तबादला निरस्त कराने को लेकर दिनभर स्कूल के बाहर विद्यार्थी बैठे रहे। प्रदर्शन कर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों के समर्थन में ग्रामीण भी जमा रहे। इस बीच शाम को धरनास्थल पर बैठी छात्राओं की हालत बिगड़ गई।

एक के बाद एक छात्राएं चक्कर आने की शिकायत करने लगीं। आनन-फानन में छात्राओं को विद्यालय परिसर ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। छात्राएं सुबह से ही भूखी धरनास्थल पर बैठी थी। इससे छात्राओं की तबीयत बिगड़ी।

इलाज के बाद सभी छात्राओं को घर भेज दिया गया। हालांकि छात्राएं घर जाने को तैयार नहीं थी। उनको समझाइश करके आराम के लिए घर भेजा गया। उधर, गुरुवार को कोटड़ी उपखंड अधिकारी तानिया रिणवा भी विद्यार्थियों से वार्ता करने पहुंची। मगर विद्यार्थियों ने शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं होने तक धरना समाप्त करने से मना कर दिया।
परीक्षा के बीच शिक्षक को बुलाया, आज समझाइश होगी

प्रायोगिक परीक्षा लेने गए शंकर जाट को शिक्षा विभाग ने बीच में ही स्कूल बुला लिया है। जाट शुक्रवार को नंदराय पहुंच कर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों से बातचीत करके समझाइश के प्रयास करेंगे।

कोटड़ी ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पारीक का कहना है कि एसडीएम के माध्यम से कई बार आंदोलनकारी विद्यार्थियों और ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास किया, लेकिन कोई भी वार्ता के लिए आगे नहीं आया। अब यह मामला शिक्षा विभाग से हटकर जिला कलक्टर के पास पहुंच गया है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Jaipur: ओबीसी सीटों का नया फार्मूला तैयार, पंचायत-निकाय चुनावों में उलट सकता है सियासी गणित
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 09:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara: टीचर का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कराने के लिए धरने पर बैठे स्टूडेंट, 10 छात्राओं की बिगड़ी तबियत तो मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: राजस्थान शिक्षा विभाग में प्रमोशन की राह खुली, 31 मार्च तक सभी कैडर की DPC करने के आदेश जारी

Rajasthan Education Department clears promotion
भीलवाड़ा

डिग्रियां भारी, हाथ खाली; क्या ‘बजट-2026’ युवाओं के लिए लाएगा नौकरियों की दिवाली

Degrees are heavy, hands are empty; will Budget 2026 bring a Diwali of jobs for the youth?
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग की ‘मेहरबानी’, कार्यकाल खत्म फिर भी कुर्सियों पर जमे एसीबीईओ द्वितीय

Education department's 'kindness', tenure over, ACBEO II still holds the chair
भीलवाड़ा

देश की डिजिटल कुंडली बनाने को तैयार भीलवाड़ा, जनगणना 2027 का रोडमैप जारी

Bhilwara ready to create digital horoscope of the country, roadmap for Census 2027 released
भीलवाड़ा

पहाड़ियों के कत्लेआम की खबर पर जागा प्रशासन, खनिज विभाग ने नगर पालिका और वन विभाग को थमाया नोटिस

The administration woke up to the news of the massacre in the hills.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.