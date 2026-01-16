Bhilwara: टीचर का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कराने के लिए धरने पर बैठे स्टूडेंट, 10 छात्राओं की बिगड़ी तबियत तो मचा हड़कंप

इलाज के बाद सभी छात्राओं को घर भेज दिया गया। हालांकि छात्राएं घर जाने को तैयार नहीं थी। उनको समझाइश करके आराम के लिए घर भेजा गया। उधर, गुरुवार को कोटड़ी उपखंड अधिकारी तानिया रिणवा भी विद्यार्थियों से वार्ता करने पहुंची। मगर विद्यार्थियों ने शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं होने तक धरना समाप्त करने से मना कर दिया।

परीक्षा के बीच शिक्षक को बुलाया, आज समझाइश होगी