Bhilwara: टीचर का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कराने के लिए धरने पर बैठे स्टूडेंट, 10 छात्राओं की बिगड़ी तबियत तो मचा हड़कंप

Bhilwara Student Protest: भीलवाड़ा के बीगोद क्षेत्र के नंदराय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शंकरलाल जाट का तबादला निरस्त कराने की मांग पर विद्यार्थी अड़ गए है।
स्कूल के बाहर विद्यार्थियों का गुरुवार चौथे दिन भी धरना जारी रहा। भूख और प्यास से 10 छात्राओं की शाम को हालत बिगड़ गई। इससे प्रदर्शनस्थल पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। शिक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
हालत बिगड़ने पर छात्राओं का विद्यालय परिसर में इलाज किया गया। उधर, बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं और विद्यालय की तालाबंदी कर बच्चे टस से मस नहीं हो रहे।
जानकारी के अनुसार शिक्षक के तबादला निरस्त कराने को लेकर दिनभर स्कूल के बाहर विद्यार्थी बैठे रहे। प्रदर्शन कर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों के समर्थन में ग्रामीण भी जमा रहे। इस बीच शाम को धरनास्थल पर बैठी छात्राओं की हालत बिगड़ गई।
एक के बाद एक छात्राएं चक्कर आने की शिकायत करने लगीं। आनन-फानन में छात्राओं को विद्यालय परिसर ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। छात्राएं सुबह से ही भूखी धरनास्थल पर बैठी थी। इससे छात्राओं की तबीयत बिगड़ी।
इलाज के बाद सभी छात्राओं को घर भेज दिया गया। हालांकि छात्राएं घर जाने को तैयार नहीं थी। उनको समझाइश करके आराम के लिए घर भेजा गया। उधर, गुरुवार को कोटड़ी उपखंड अधिकारी तानिया रिणवा भी विद्यार्थियों से वार्ता करने पहुंची। मगर विद्यार्थियों ने शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं होने तक धरना समाप्त करने से मना कर दिया।
परीक्षा के बीच शिक्षक को बुलाया, आज समझाइश होगी
प्रायोगिक परीक्षा लेने गए शंकर जाट को शिक्षा विभाग ने बीच में ही स्कूल बुला लिया है। जाट शुक्रवार को नंदराय पहुंच कर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों से बातचीत करके समझाइश के प्रयास करेंगे।
कोटड़ी ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पारीक का कहना है कि एसडीएम के माध्यम से कई बार आंदोलनकारी विद्यार्थियों और ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास किया, लेकिन कोई भी वार्ता के लिए आगे नहीं आया। अब यह मामला शिक्षा विभाग से हटकर जिला कलक्टर के पास पहुंच गया है।
