16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: ओबीसी सीटों का नया फार्मूला तैयार, पंचायत-निकाय चुनावों में उलट सकता है सियासी गणित

OBC reservation in Panchayat and local Bodies: जयपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ सकता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 16, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

OBC reservation in Panchayat and local Bodies: जयपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने ओबीसी सीटों के निर्धारण संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग सर्वे व जिलास्तर पर संवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके इसी माह तैयार हो जाने की उम्मीद है। कई जिलों में ओबीसी की उन जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग भी सामने आई, जिनको अब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं या बहुत कम मिला। कई जिलों में यह भी दर्द सामने आया कि 1952 में ओबीसी में शामिल जातियों को आरक्षण का लाभ कम मिला, जबकि उसके बाद शामिल जातियों ने ओबीसी आरक्षण का लाभ अधिक लिया।

क्यों बिगड़ सकता है राजनीतिक दलों का गणित

अब तक ओबीसी की हर सीट के निर्धारण के संबंध में कोई तरीका नहीं था, अब हर सीट की परिस्थितियों, क्षेत्रीय स्थिति सहित अन्य पहलुओं के अध्ययन के आधार पर आयोग सिफारिश करेगा। इससे ही तय होगा कि ओबीसी की कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी।

जिला स्तरीय संवादों में ये मांग रहीं प्रमुख

  • ओबीसी की जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाया जाए
  • मुस्लिम जातियों को ओबीसी व अल्पसंख्यक का दोहरा लाभ नहीं मिले
  • केंद्र के समान पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए
  • ओबीसी की जातियों के वर्गीकरण संबंधी रिपोर्ट लागू की जाए
  • टीएसपी क्षेत्र में भी ओबीसी को मिले प्रमुखता

सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश

  • स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का अध्ययन हो
  • आयोग के अध्ययन के आधार पर ही ओबीसी कोटा तय किया जाए
  • एससी-एसटी व ओबीसी का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा से अधिक न हो

आयोग अध्यक्ष ये बोले

रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट दी जाएगी।

  • मदन लाल, अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: विधायकों के प्रश्न पूछने पर कई तरह की पाबंदियां, मंत्रियों को छूट! छिड़ी नई बहस
जयपुर
Rajasthan assembly

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 06:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: ओबीसी सीटों का नया फार्मूला तैयार, पंचायत-निकाय चुनावों में उलट सकता है सियासी गणित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JLF 2026: जयपुर की अर्थव्यवस्था को 100 करोड़ रुपए तक फायदे की उम्‍मीद, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा

Jaipur Literature Festival 2026
जयपुर

JLF 2026: लेखक गोपालकृष्ण गांधी बोले- प्रशासन केवल नियमों से नहीं चलता, इसके लिए गलत को गलत कहने का साहस चाहिए

Jaipur Literature Festival 2026
जयपुर

जयपुर साहित्य महोत्सव: लेखिका किरण देसाई बोलीं- लेखन के लिए छोटे-छोटे अनुभव अहम, चीजों को बहुत बारीकी से देखना-समझना पड़ता है

Jaipur Literature Festival
जयपुर

RSSB Grade 4 Result 2025: 16 जनवरी को जारी होगा रिजल्ट, चेयरमैन आलोक राज ने की आधिकारिक पुष्टि

RSSB Grade 4 Result 2025
शिक्षा

JLF 2026: विकिपीडिया सह-संस्थापक जिमी वेल्स बोले- भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है, दुनिया कभी पूरी तरह आदर्श नहीं होगी

Jaipur Literature Festival 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.