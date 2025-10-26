दीपावली अवकाश के बाद सरकारी स्कूल फिर आबाद, बच्चों में पढ़ाई को लेकर दिखा उत्साह

Government schools are back in business after Diwali vacation, with children showing enthusiasm for studies.
दीपावली अवकाश की चहल-पहल और रोशनी भरे दिनों के बाद अब सरकारी स्कूलों में फिर से पढ़ाई का माहौल लौट आया है। शनिवार से भीलवाड़ा जिले के सभी सरकारी स्कूल खुल गए, जहां बच्चों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल नजर आया। अवकाश के बाद विद्यालयों में एक बार फिर बच्चों की चहक सुनाई दी और परिसर रौनक से भर उठे।
दीपावली अवकाश की तिथियों में हुआ था बदलाव
इस वर्ष शिक्षा विभाग ने दीपावली अवकाश की तिथियों में परिवर्तन किया था। पहले यह अवकाश 16 से 27 अक्टूबर तक तय किया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर इसे बदलकर 13 से 24 अक्टूबर कर दिया गया। इस बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त समय देना था ताकि वे बिना किसी हड़बड़ी के अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले सकें।
अब 25 से 28 अक्टूबर तक होंगे द्वितीय परख
स्कूलों के पुनः खुलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण द्वितीय परख की तिथियों में भी संशोधन किया है। पूर्व निर्धारित तिथियां 13 से 15 अक्टूबर थीं, जिन्हें अब बदलकर 25 से 28 अक्टूबर कर दिया गया है। इस निर्णय से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। शिक्षक भी इस अवसर का उपयोग कर छात्रों को दोहराई करवाने और परीक्षाओं के लिए बेहतर रूप से तैयार करने में जुट गए हैं।
बच्चों में दिखा नया जोश
अवकाश के दौरान बच्चों ने परिवार के साथ त्योहारों की खुशियां मनाईं, लेकिन अब वे नई ऊर्जा के साथ विद्यालय लौटे हैं। कई स्कूलों में शनिवार को प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों ने दीपावली पर्व के अनुभव साझा किए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
स्कूलों में लौटी रौनक
शिक्षकों का कहना है कि अवकाश के बाद बच्चे नए जोश और उत्साह के साथ कक्षाओं में भाग लिया। विद्यालय परिसरों में एक बार फिर वही चहल-पहल लौट आई है। इससे शैक्षणिक माहौल फिर से जीवंत हो उठा है।
