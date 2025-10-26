दीपावली अवकाश के बाद सरकारी स्कूल फिर आबाद, बच्चों में पढ़ाई को लेकर दिखा उत्साह

स्कूलों के पुनः खुलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण द्वितीय परख की तिथियों में भी संशोधन किया है। पूर्व निर्धारित तिथियां 13 से 15 अक्टूबर थीं, जिन्हें अब बदलकर 25 से 28 अक्टूबर कर दिया गया है। इस निर्णय से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। शिक्षक भी इस अवसर का उपयोग कर छात्रों को दोहराई करवाने और परीक्षाओं के लिए बेहतर रूप से तैयार करने में जुट गए हैं।