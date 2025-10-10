सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा पूरा रंग-रोगन, 18 से सजेगी रोशनी

शिक्षा सचिव के अनुसार, रंग-रोगन कार्य में किसी भी मान्यता प्राप्त पेंट कम्पनी के उत्पाद का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन निर्धारित कलर कोड और शेड का पालन आवश्यक होगा। रंग करने से पहले विद्यालय भवन की चारों दिशाओं से फोटो लेना अनिवार्य है। यदि भवन में माइनर मरम्मत की आवश्यकता है, तो पहले उसे पूरा किया जाएगा। आदेश के अनुसार, विद्यालयों में रंग-रोगन एवं सौंदर्यकरण के लिए 15 हजार से 2 लाख रुपए तक की राशि व्यय की स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। राशि का उपयोग छात्र कोष, विकास कोष, ब्याज राशि या सीएसजी फंड से किया जा सकेगा।