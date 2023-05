सिपाही की गिरेबान पकड़ी और कस दिया चांटा

भीलवाड़ाPublished: May 22, 2023 07:29:27 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान पूछताछ के लिए रोकने से नाराज कार चालक ने तैनात सिपाही का गिरेबान पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। सिपाही को हाथ दिखाना चालक को फिर भारी पड़ गया। पुलिस ने बाद में चालक को गिरफ्तार कर हवालात दिखा दी। What is this, grabbed the soldier's collar and tightened the slap

यह क्या, सिपाही की गिरेबान पकड़ी और कस दिया चांटा

चित्तौड़गढ़ जिले में निकुंभ कस्बे में थाने के सहायक उप निरीक्षक असराम, सिपाही कैलाश, हीरालाल, मुकेश आदि निकुंभ चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। पुलिस संदिग्ध प्रतीत होने वाले वाहनों को रूकवाकर जांच कर रही थी। इस दौरान मध्यप्रदेश पासिंग नंबर की एक कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार को रूकवाने के लिए इशारा किया, लेकिन चालक कार को नाकाबंदी तोड़कर भगा ले जाने का प्रयास करने लगा। What is this, grabbed the soldier's collar and tightened the slap