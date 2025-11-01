Patrika LogoSwitch to English

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 को, जींस पहनकर नहीं आएं परीक्षार्थी

परीक्षा में शामिल होंगे 10732 अभ्यर्थी, 17 राजकीय व 17 निजी परीक्षा केंद्र बनाए, ड्रेस कोड जारी

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 01, 2025

Village Development Officer Recruitment Exam on November 2

Village Development Officer Recruitment Exam on November 2

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 2 नवम्बर को एक पारी में होगी। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक भीलवाड़ा जिला मुख्यालय व उपखण्ड स्तर के 34 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए परीक्षा नियंत्रण कक्ष एडीएम सिटी कार्यालय को बनाया गया। एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया ने बताया कि इस परीक्षा में करीब 10 हजार 732 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 17 राजकीय विद्यालय व 17 निजी विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। सतर्कता दल, उप समन्वयक दल नियुक्त किए गए हैं।

यह रहेगा ड्रेस कोड

  • परीक्षार्थी के ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी पूरी/आधी आस्तीन की शर्ट/टीशर्ट, कुर्ता, पायजामा, पेंट पहनकर आ सकते हैं। जींस पहनने की अनुमति नहीं होगी।
  • महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर व बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आ सकेंगी।
  • अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी, जिस पर मेटल व बड़े बटन नहीं लगे हों, उसे पहनकर आ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जांच दल इन्हें उतरवाकर भी जांच कर सकते हैं।
  • परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। सादा कलावा, जनेऊ, जिसमें किसी प्रकार का मेटल न हो।
  • हवाई चप्पल (स्लीपर), सेंडल, जूते व मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी।
  • गृह विभाग के परिपत्र के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण व पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन कृपाण छोटी साइज की व कवर्ड होनी चाहिए। परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी।
  • इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले आना होगा।

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 को, जींस पहनकर नहीं आएं परीक्षार्थी

