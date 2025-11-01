ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 को, जींस पहनकर नहीं आएं परीक्षार्थी

Village Development Officer Recruitment Exam on November 2
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 2 नवम्बर को एक पारी में होगी। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक भीलवाड़ा जिला मुख्यालय व उपखण्ड स्तर के 34 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए परीक्षा नियंत्रण कक्ष एडीएम सिटी कार्यालय को बनाया गया। एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया ने बताया कि इस परीक्षा में करीब 10 हजार 732 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 17 राजकीय विद्यालय व 17 निजी विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। सतर्कता दल, उप समन्वयक दल नियुक्त किए गए हैं।
