जीएसटी 2.0 : भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा

अब तक मेन मेड फाइबर पर 12 प्रतिशत और मेन मेड यार्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी थी। जीएसटी 2.0 में दोनों की दरें घटाकर 5 प्रतिशत कर दी हैं। इससे भीलवाड़ा में मेन मेड यार्न और सूटिंग निर्माण की लागत में कमी आएगी। कॉटन और मेन मेड यार्न पर टैक्स बराबर होने से उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। जैन ने बताया कि जीएसटी 2.0 का यह बड़ा सुधार भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को नई उड़ान देगा। लागत कम होने से मांग बढ़ेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में भारत और मजबूत होगा।