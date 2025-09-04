Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

जीएसटी 2.0 : भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा

- रेडीमेड गारमेंट 2500 रुपए तक अब सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 04, 2025

GST 2.0: Bhilwara textile industry will get huge benefit
GST 2.0: Bhilwara textile industry will get huge benefit

केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स ढांचे को सरल करते हुए अब केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत लागू करने की घोषणा की है। इस कदम से भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग राहत की सांस ले रहा है। मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आरके जैन ने कहा कि जीएसटी युक्तिकरण से संरचनात्मक विसंगतियां दूर होंगी, लागत कम होगी और निर्यात में तेजी आएगी।

मेन मेड फाइबर और यार्न पर राहत

अब तक मेन मेड फाइबर पर 12 प्रतिशत और मेन मेड यार्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी थी। जीएसटी 2.0 में दोनों की दरें घटाकर 5 प्रतिशत कर दी हैं। इससे भीलवाड़ा में मेन मेड यार्न और सूटिंग निर्माण की लागत में कमी आएगी। कॉटन और मेन मेड यार्न पर टैक्स बराबर होने से उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। जैन ने बताया कि जीएसटी 2.0 का यह बड़ा सुधार भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को नई उड़ान देगा। लागत कम होने से मांग बढ़ेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में भारत और मजबूत होगा।

उद्योग की मांग को मिली मंजूरी

भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग वर्षों से यह मांग करता आ रहा था कि मेन मेड फाइबर और यार्न पर कॉटन के समान टैक्स लगाया जाए। अब यह बदलाव होने से 2.5 से 3 लाख टन मेन मेड यार्न का उत्पादन करने वाली स्पिनिंग मिलों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का यार्न निर्यात होता है, इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है।

रेडीमेड पर भी असर

ढाई हजार रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इससे भीलवाड़ा में बने पीवी ब्लेंडेड सूटिंग और डेनिम जींस की मांग देशभर में बढ़ेगी। मेन मेड फाइबर पर टैक्स कम होने से टेक्निकल टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक वस्त्र सस्ते होंगे। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, स्वदेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

जीएसटी 2.0 से टेक्सटाइल क्षेत्र को प्रमुख फायदे

  • मेन मेड फाइबर और यार्न पर जीएसटी घटकर 5 प्रतिशत की।
  • उत्पादन लागत में कमी, निर्यात में होगी बढ़ोतरी।
  • विसंगतियों से मुक्त संपूर्ण मूल्य श्रृंखला फाइबर से रेडीमेड तक बनेगी।
  • आयात निर्भरता कम, स्वदेशी तकनीकी वस्त्र को बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 10:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जीएसटी 2.0 : भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट