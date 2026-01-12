भीलवाड़ा में सर्दी से कुछ राहत, स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक

उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूलों को 6 जनवरी को खुलना था। लेकिन कड़ाके की सर्दी को देखते हुए पहले 6 से 8 जनवरी और फिर 7 से 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया था। रविवार शाम तक शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन की ओर से छुट्टी बढ़ाने का कोई नया फरमान जारी नहीं हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि अब बच्चों को स्कूल जाना होगा। हालांकि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरूणा गारू का कहना था कि सोमवार को स्थिति देखने के बाद ही विचार किया जाएगा।