भीलवाड़ा में सर्दी से कुछ राहत, स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक

Bhilwara gets some relief from the cold, schools will be bustling with activity again.
भीलवाड़ा जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच प्राथमिक कक्षाओं के नन्हे-मुन्नों के लिए राहत का समय समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग के आकलन के अनुसार जिले में अब शीतलहर का असर कम हुआ है, जिसके चलते कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की छुट्टियां अब आगे नहीं बढ़ाई गई हैं। जिले के सभी राजकीय और निजी स्कूल सोमवार से नियमित समय पर खुलेंगे। स्कूल खुलने का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का रहेगा।
उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूलों को 6 जनवरी को खुलना था। लेकिन कड़ाके की सर्दी को देखते हुए पहले 6 से 8 जनवरी और फिर 7 से 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया था। रविवार शाम तक शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन की ओर से छुट्टी बढ़ाने का कोई नया फरमान जारी नहीं हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि अब बच्चों को स्कूल जाना होगा। हालांकि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरूणा गारू का कहना था कि सोमवार को स्थिति देखने के बाद ही विचार किया जाएगा।
जिले में फिलहाल मौसम की स्थिति को देखते हुए अवकाश आगे बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्व में जारी आदेशानुसार रविवार को छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। सोमवार से विद्यालय पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगे।
- अरूणा गारू, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
