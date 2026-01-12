12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में सर्दी से कुछ राहत, स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक

- प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां खत्म: शिक्षा विभाग ने नहीं बढ़ाया अवकाश - छोटे बच्चे आज से जाएंगे स्कूल; भरतपुर-डीग में 12 तक राहत

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 12, 2026

Bhilwara gets some relief from the cold, schools will be bustling with activity again.

Bhilwara gets some relief from the cold, schools will be bustling with activity again.

भीलवाड़ा जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच प्राथमिक कक्षाओं के नन्हे-मुन्नों के लिए राहत का समय समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग के आकलन के अनुसार जिले में अब शीतलहर का असर कम हुआ है, जिसके चलते कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की छुट्टियां अब आगे नहीं बढ़ाई गई हैं। जिले के सभी राजकीय और निजी स्कूल सोमवार से नियमित समय पर खुलेंगे। स्कूल खुलने का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का रहेगा।

रविवार को समाप्त हुई मियाद, नया आदेश नहीं

उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूलों को 6 जनवरी को खुलना था। लेकिन कड़ाके की सर्दी को देखते हुए पहले 6 से 8 जनवरी और फिर 7 से 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया था। रविवार शाम तक शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन की ओर से छुट्टी बढ़ाने का कोई नया फरमान जारी नहीं हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि अब बच्चों को स्कूल जाना होगा। हालांकि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरूणा गारू का कहना था कि सोमवार को स्थिति देखने के बाद ही विचार किया जाएगा।

आज से खुलेंगे स्कूल

जिले में फिलहाल मौसम की स्थिति को देखते हुए अवकाश आगे बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्व में जारी आदेशानुसार रविवार को छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। सोमवार से विद्यालय पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगे।

- अरूणा गारू, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 09:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में सर्दी से कुछ राहत, स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट 2026: ‘खैरात’ नहीं ‘खुराक’ की दरकार; क्या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा गरीब?

Budget 2026: What is needed is "nourishment," not "handouts"; will the poor move towards self-reliance?
भीलवाड़ा

मॉडल स्कूलों में नियुक्तियों का पिटारा खुला: ऑनलाइन आवेदन 14 से

Job opportunities open up in model schools: Online applications from the 14th.
भीलवाड़ा

विराट हिंदू सम्मेलन 1 को. कलश यात्रा व महापुरुषों की झांकिया बनेंगी आकर्षण

A grand Hindu conference will be held on the 1st. Tableaux will be a major attraction.
भीलवाड़ा

भक्ति के सैलाब के बीच मुनि आदित्य सागर का मंगल प्रवेश, ड्रोन और जेसीबी से हुई पुष्प वर्षा

Amidst a surge of devotion, Muni Aditya Sagar made his auspicious entry.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना: मां ने ससुर को फोन कर कहा- बच्चों को मार दिया, अब खुद भी जान दे रही हूं

Bhilwara-double-murder-case-1
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.