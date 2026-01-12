भक्ति के सैलाब के बीच मुनि आदित्य सागर का मंगल प्रवेश, ड्रोन और जेसीबी से हुई पुष्प वर्षा

मुनिश्री की अगवानी के लिए भीलवाड़ा की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र एनसीसी कैडेट्स, पुलिस बैंड, महिला बैंड, घोड़े और नासिक ढोल थे। पुराने मजदूर चौराहे पर चार जेसीबी और ड्रोन के जरिए आसमान से फूल बरसाए गए। मंदिर के बाहर ड्रोन मुनिश्री के बैनर के साथ आकाश में उड़ता दिखा। मार्ग में आचार्य विद्यासागर की प्रेरणा से संचालित हथकरघा की प्रदर्शनी भी लगाई गई। महिलाएं हाथों में नित्यं, आदित्यं, आनंद व जैनम, जयति शासनम की तख्तियां लिए नृत्य कर रही थीं। पूरे मार्ग को 101 स्वागत द्वारों से सजाया गया था। सीएल गुप्ता ने शंखनाद किया।