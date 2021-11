मार्च तक रहना होगा सावधान, नहीं बीमारियां करती है आप पर 'मार्च

चिकित्सा विभाग ने जारी किया अलर्ट

भीलवाड़ा।

Have to be careful till March, no diseases do 'March' on you जिले में शादियों की सीजन है। स्कूल सभी खुले है लेकिन चिकित्सकों ने चेताया है कि मार्च तक कोरोना, स्वाइन फ्लू, हार्ट अटैक, लकवा सहित कई बीमारियां धावा बोल सकती हैं। चिकित्सकों की राय है कि कोरोना से बचने के लिए सभी को अलर्ट रहने की विशेष जरूरत है। साथ ही खांसी-जुकाम के मरीजों में भी वृद्धि होगी।

