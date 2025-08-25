भारी बारिश की चेतावनी: ​फिर जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद

मौसम विभाग की ओर से जिले में पुनः भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय किया है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु ने जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित किया है। हालांकि आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। विद्यालय का समस्त स्टाफ अपनी उपस्थिति नियमित रूप से विद्यालय में देंगे। कलक्टर ने आदेश में कहा कि जिले के सभी विद्यालयों को यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा। यदि कोई भी विद्यालय आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।