Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भारी बारिश की चेतावनी: ​फिर जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद

कलक्टर ने जारी किए आदेश, स्टाफ रहेगा उपस्थित

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 25, 2025

Heavy rain warning: All schools in the district will remain closed again
Heavy rain warning: All schools in the district will remain closed again

मौसम विभाग की ओर से जिले में पुनः भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय किया है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु ने जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित किया है। हालांकि आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। विद्यालय का समस्त स्टाफ अपनी उपस्थिति नियमित रूप से विद्यालय में देंगे। कलक्टर ने आदेश में कहा कि जिले के सभी विद्यालयों को यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा। यदि कोई भी विद्यालय आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भारी बारिश की चेतावनी: ​फिर जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.