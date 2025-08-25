थाली पर भारी यूजर चार्ज… आटा-बेसन-घी के साथ पोहा-बिस्किट भी होंगे महंगे

राज्य सरकार की ओर से खाद्य सामग्री पर लगाया गया 50 पैसा यूजर चार्ज से आटा-बेसन, घी-तेल ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की काम आने वाली वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। इसका भार आम जनता पर पड़ रहा है। यूजर चार्ज के विरोध में भीलवाड़ा कृषि मंडी व्यापारियों की हड़ताल होने से बाजार में वस्तुओं के कालाबाजारी होने की भी आशंका है। सरकार की ओर से दैनिक उपयोग में आने वाली 106 वस्तुओं पर यूजर चार्ज लगाया गया है। इससे वस्तुओं की कीमतों में 10-20 प्रतिशत वृद्धि हो गई। वहीं, यूजर चार्ज के विरोध में कृषि उपज मंडी अनिश्चितकालीन बंद है। इसके साथ ही अन्य मंडी भी बंद है।
अब तक 25 करोड़ का कारोबार प्रभावित
भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में स्थित 100 से अधिक दुकानें बंद होने तथा मंडी में अनाज का काम भी बंद होने से पिछले छह दिनों से चली आ रही हड़ताल के चलते 25 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके कारण मंडी में काम करने वाले मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ा है। मुख्य बाजार में स्थित होलसेल किराणा व्यापारियों ने भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।
व्यापार मंडी से बाहर चला जाएगा
होलसेल किराणा मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र बिड़ला का कहना है कि यूजर चार्ज लगाने से व्यापार प्रभावित हो गया है। इससे व्यापार बाहर शिफ्ट हो जाएगा, अनाज मंडी की महत्ता समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष लक्ष्मणदास हेमनानी का कहना है कि यूजर चार्ज अव्यवहारिक है। इससे व्यापार चौपट हो रहा है। वहीं, आम जनता पर भी आर्थिक भार पड़ रहा है। सरकार को यूजर चार्ज के इस अव्यावहारिक निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
खुलेंगी मंडी
प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से चल रही मंडी व्यापारियों की हड़ताल तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन व्यापारियों ने निर्णय किया है कि बारिश के कारण व आवश्यक काम-काज तथा चूहों के कारण सोमवार को मंडी व्यापारी कुछ समय के लिए अपनी दुकान खोल सकेंगे। सचिव बिड़ला का कहना है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली वार्ता के बाद ही तय होगा की हड़ताल जारी रहेगी या नहीं।