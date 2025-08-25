थाली पर भारी यूजर चार्ज… आटा-बेसन-घी के साथ पोहा-बिस्किट भी होंगे महंगे

राज्य सरकार की ओर से खाद्य सामग्री पर लगाया गया 50 पैसा यूजर चार्ज से आटा-बेसन, घी-तेल ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की काम आने वाली वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। इसका भार आम जनता पर पड़ रहा है। यूजर चार्ज के विरोध में भीलवाड़ा कृषि मंडी व्यापारियों की हड़ताल होने से बाजार में वस्तुओं के कालाबाजारी होने की भी आशंका है। सरकार की ओर से दैनिक उपयोग में आने वाली 106 वस्तुओं पर यूजर चार्ज लगाया गया है। इससे वस्तुओं की कीमतों में 10-20 प्रतिशत वृद्धि हो गई। वहीं, यूजर चार्ज के विरोध में कृषि उपज मंडी अनिश्चितकालीन बंद है। इसके साथ ही अन्य मंडी भी बंद है।