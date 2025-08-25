Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

थाली पर भारी यूजर चार्ज… आटा-बेसन-घी के साथ पोहा-बिस्किट भी होंगे महंगे

महंगाई मार गई: सरकार ने 106 खाद्य वस्तुओं पर लगाया यूजर चार्ज

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 25, 2025

Heavy user charge on thali... Along with flour-gram flour-ghee, poha-biscuits will also become expensive
Heavy user charge on thali... Along with flour-gram flour-ghee, poha-biscuits will also become expensive

राज्य सरकार की ओर से खाद्य सामग्री पर लगाया गया 50 पैसा यूजर चार्ज से आटा-बेसन, घी-तेल ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की काम आने वाली वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। इसका भार आम जनता पर पड़ रहा है। यूजर चार्ज के विरोध में भीलवाड़ा कृषि मंडी व्यापारियों की हड़ताल होने से बाजार में वस्तुओं के कालाबाजारी होने की भी आशंका है। सरकार की ओर से दैनिक उपयोग में आने वाली 106 वस्तुओं पर यूजर चार्ज लगाया गया है। इससे वस्तुओं की कीमतों में 10-20 प्रतिशत वृद्धि हो गई। वहीं, यूजर चार्ज के विरोध में कृषि उपज मंडी अनिश्चितकालीन बंद है। इसके साथ ही अन्य मंडी भी बंद है।

अब तक 25 करोड़ का कारोबार प्रभावित

भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में स्थित 100 से अधिक दुकानें बंद होने तथा मंडी में अनाज का काम भी बंद होने से पिछले छह दिनों से चली आ रही हड़ताल के चलते 25 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके कारण मंडी में काम करने वाले मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ा है। मुख्य बाजार में स्थित होलसेल किराणा व्यापारियों ने भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।

व्यापार मंडी से बाहर चला जाएगा

होलसेल किराणा मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र बिड़ला का कहना है कि यूजर चार्ज लगाने से व्यापार प्रभावित हो गया है। इससे व्यापार बाहर शिफ्ट हो जाएगा, अनाज मंडी की महत्ता समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष लक्ष्मणदास हेमनानी का कहना है कि यूजर चार्ज अव्यवहारिक है। इससे व्यापार चौपट हो रहा है। वहीं, आम जनता पर भी आर्थिक भार पड़ रहा है। सरकार को यूजर चार्ज के इस अव्यावहारिक निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

खुलेंगी मंडी

प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से चल रही मंडी व्यापारियों की हड़ताल तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन व्यापारियों ने निर्णय किया है कि बारिश के कारण व आवश्यक काम-काज तथा चूहों के कारण सोमवार को मंडी व्यापारी कुछ समय के लिए अपनी दुकान खोल सकेंगे। सचिव बिड़ला का कहना है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली वार्ता के बाद ही तय होगा की हड़ताल जारी रहेगी या नहीं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / थाली पर भारी यूजर चार्ज… आटा-बेसन-घी के साथ पोहा-बिस्किट भी होंगे महंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.