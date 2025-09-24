शिवाजी गार्डन मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री, पिलर तोड़कर बना ली राह

शिवाजी गार्डन मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक होने के बावजूद ट्रक व कंटेनर धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। मजदूर चौराहा और श्रीनाथ सर्कल के आगे लोहे के पिलर लगाकर रोक बनाई गई थी, लेकिन इन्हें अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। अब इस मार्ग पर दिनभर बड़े वाहनों की आवाजाही बनी रहती है।
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं
क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और यातायात पुलिस को लिखित शिकायत दे चुके हैं। बावजूद इसके अब तक भारी वाहनों पर अंकुश नहीं लग पाया है।
बिजली व्यवस्था चरमराई
भारी वाहनों की ऊंचाई से बिजली के तार टूट जाते हैं। कई बार तो वाहन तारों को खींचते हुए गिरा चुके हैं। इसके चलते इलाके में बार-बार बिजली सप्लाई बाधित होती है और लोगों को घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ता है।
लोगों की मुश्किलें बढ़ी
लगातार बिजली कटौती से आमजन परेशान रहते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सड़क पार करना मुश्किल। ध्वनि और धूल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि टूटे पिलर तुरंत लगाए जाएं। भारी वाहनों पर सख्त रोक लगे। यातायात पुलिस गश्त बढ़ाए। बिजली तारों को सुरक्षित किया जाए।