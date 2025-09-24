शिवाजी गार्डन मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री, पिलर तोड़कर बना ली राह

शिवाजी गार्डन मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक होने के बावजूद ट्रक व कंटेनर धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। मजदूर चौराहा और श्रीनाथ सर्कल के आगे लोहे के पिलर लगाकर रोक बनाई गई थी, लेकिन इन्हें अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। अब इस मार्ग पर दिनभर बड़े वाहनों की आवाजाही बनी रहती है।