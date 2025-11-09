Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

शहर में अतिक्रमण, जाम और नालियों की समस्या पर हाईकोर्ट सख्त

- कांग्रेस नेता शर्मा समेत तीन की पीआईएल पर नोटिस, आठ सप्ताह बाद होगी सुनवाई - रेलवे स्टेशन से गोल प्याऊ चौराहा तक सड़कें हुई संकरी, पैदल चलना भी मुश्किल

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 09, 2025

High Court strict on the problem of encroachment, jam and drains in the city

High Court strict on the problem of encroachment, jam and drains in the city

भीलवाड़ा शहर में बढ़ते अतिक्रमण, यातायात जाम और नालियों की समस्या को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस नेता दुर्गेश शर्मा सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी।

इन विभागों को भेजे गए नोटिस

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इस मामले में मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री, भीलवाड़ा कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सभी विभागों को शहर की समस्याओं के समाधान पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि रेलवे स्टेशन से गोल प्याऊ चौराहा तक की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण की स्थिति गंभीर है। दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथ और बरामदों तक कब्जा कर लिया। इससे पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। रोड की चौड़ाई 80 से 100 फीट थी, जो अब सिर्फ 40 फीट रह गई है। इसमें भी आधी सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं। इससे लगातार यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। याचिकाकर्ता दुर्गेश शर्मा ने बताया कि नगर निगम भीलवाड़ा अतिक्रमण हटाने के प्रति गंभीर नहीं है। निगम की ओर से बीच-बीच में औपचारिक अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से अतिक्रमण वापस हो जाता है।

जनहित में दाखिल की गई याचिका

यह जनहित याचिका दुर्गेश शर्मा, जवाहरनगर निवासी गोपाललाल सुथार और आटूण निवासी संजय पालीवाल ने अधिवक्ता कृष्णकांत व्यास के माध्यम से दायर की थी। न्यायालय ने 30 अक्टूबर को सभी पक्षों को नोटिस जारी किए और आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 09:20 am

Published on:

09 Nov 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शहर में अतिक्रमण, जाम और नालियों की समस्या पर हाईकोर्ट सख्त

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली से अटके 11 हजार से अधिक प्रमोशन

Over 11,000 promotions stalled due to sluggish functioning of the education department
भीलवाड़ा

कोदिया में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

Industrial area to be developed in Kodia
भीलवाड़ा

जम्मू-कश्मीर में होगी 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी टेबल टेनिस प्रतियोगिता

69th National School Table Tennis Championship to be held in Jammu and Kashmir
भीलवाड़ा

अनुसंधान अधिकारी सोनगरा ने किया सेमुमा व राजेंद्र मार्ग विद्यालय का निरीक्षण

Research Officer Songara inspected Semuma and Rajendra Marg School.
भीलवाड़ा

बड़ी खबर: राजस्थान में जेल प्रहरी की ऑन ड्यूटी मौत, खून से लथपथ मिला शव, सीने में लगी थी गोली

Rajasthan
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.