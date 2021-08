होली डे एक्सप्रेस 16 से फिर दौड़ेगी

Holy Day Express will run again from 16 अजमेर रेल मण्डल में जयपुर-उदयपुर-जयपुर होली डे एक्सप्रेस ट्रेन करीब डेढ़ साल बाद 16 अगस्त से फि र से संचालित होगी। मालूम हो कि कोरोना संकट काल के कारण यह ट्रेन २२ मार्च 20 से बंद थी।

स्टेशन अधीक्षक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 09721 जयपुर-उदयपुर होली डे एक्सप्रेस जयपुर से 16 अगस्त को सुबह सवा छह बजे चलेगी। यह ट्रेन सुबह 8.20 बजे अजमेर और सुबह 10.20 बजे भीलवाड़ा पहुंचेगी। भीलवाड़ा में दो मिनिट का ठहराव रहेगा। यह ट्रेन दोपहर 1.30 बजे उदयपुर पहुंचेंगी।

वापसी में उदयपुर-जयपुर ट्रेन संख्या 09722 दोपहर 3.05 बजे उदयपुर से रवाना होकर शाम 5.35 बजे भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अजमेर स्टेशन पर रात 8.02 बजे अजमेर पहुंचेगी। जबकि जयपुर पहुंचने का समय रात्रि 10.15 बजे रहेगा। 12 कोच की यह ट्रेन में पूरी तरह से आरक्षित रहेगी। मालूम हो कि कोरोना संकट काल के कारण यह ट्रेन २२ मार्च 20 से बंद थी।

वापसी में उदयपुर-जयपुर ट्रेन संख्या 09722 दोपहर 3.05 बजे उदयपुर से रवाना होकर शाम 5.35 बजे भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अजमेर स्टेशन पर रात 8.02 बजे अजमेर पहुंचेगी। जबकि जयपुर पहुंचने का समय रात्रि 10.15 बजे रहेगा। 12 कोच की यह ट्रेन में पूरी तरह से आरक्षित रहेगी।