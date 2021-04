यह कैसे बेरहम, रात को ही शव होस्पिटल से कर रहे बाहर

How heartless it is to be out at night by the dead hospital in bhilwara कोराना महामारी में निजी हॉस्पिटलों में हो रही कोरोना संक्रमितों की मौतों ने पीडि़त परिवारों को रातों में शवों को लेकर गली मोहल्ले में लेकर घूमने को मजबूर कर रखा है। बढ़ती शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन मौन है।