बिना पैसे कैसे चमकेंगे सरकारी स्कूल, बजट का अभाव

राज्य सरकार ने दीपावली से पहले सभी सरकारी स्कूलों को सजाने-संवारने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 18 अक्टूबर से दीपावली तक स्कूल भवनों पर लाइटिंग और विशेष सजावट की जाएगी, ताकि दीपोत्सव को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा सके। खास बात यह है कि विद्यालयों के पास कोई बजट नहीं है। वही ग्राम पंचायतों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पंचायतों के पास भी रंग रोगन का बजट नहीं है। ऐसे में दीपावली से पहले रंग रोगन होना व रोशनी होना मुशिकल लग रहा है।