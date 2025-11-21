आइसीएसआइ ने जारी किया सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम

ICSI has declared the result of CS Executive Entrance Test.
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (सीएसइइटी) नवंबर सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम गुरुवार दोपहर घोषित कर दिया है। इसमें 78.40 प्रतिशत उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। यह परीक्षा 8 और 10 नवम्बर 2025 को आयोजित हुई थी। नतीजे ऑनलाइन आइसीएसआइ की वेबसाइट पर जारी किया गया है। जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
रिजल्ट जारी होने के साथ ब्रेकअप जारी
रिजल्ट जारी होने के साथ ही संस्थान ने सभी कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल विषय के अनुसार ब्रेकअप जारी कर दिया है। छात्र इससे सभी विषयों में प्राप्त अंकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नतीजे चेक करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिक आईडी नंबर एवं जन्म दिनांक दर्ज करना होगा।
न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत
आइसीएसआइ सीएसईईटी में क्वालीफाई होने के लिए अभ्यर्थियों को सभी विषय को मिलाकर न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। खास बात यह कि सभी पेपरों में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
फिजिकल कॉपी नहीं होगी जारी
कम्पनी सचिव संस्थान के सदस्य मनीष जैन ने बताया कि सीएसइइटी परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को आइसीएसआइ की ओर से अंक विवरण की फिजिकल कॉपी जारी नहीं की जाएंगी। सभी परीक्षार्थी रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से सीधे डॉक्युमेंट डाउनलोड कर सकेंगे।
अगला 10 जनवरी को होगा टेस्ट
भीलवाड़ा चैप्टर के चेयरमैन सीएस रुचिन कुमार नाहर ने बताया कि अगला सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (सीएसईईटी) 10 जनवरी 2026 को आयोजित होगा। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार 15 दिसम्बर तक पंजीकरण करा सकते हैं।
