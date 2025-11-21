आइसीएसआइ ने जारी किया सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (सीएसइइटी) नवंबर सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम गुरुवार दोपहर घोषित कर दिया है। इसमें 78.40 प्रतिशत उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। यह परीक्षा 8 और 10 नवम्बर 2025 को आयोजित हुई थी। नतीजे ऑनलाइन आइसीएसआइ की वेबसाइट पर जारी किया गया है। जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।