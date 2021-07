पत्रिका ने चेताया..बसंत विहार का बनेगा आपदा प्रबंधन

If the magazine warns, then Basant Vihar will become a disaster manage बरसाती नाले के पानी में चार दिन से डूब रही बसंत विहार कॉलोनी के लिए आपदा प्रबंधन कार्ययोजना बनाई जाएगी। बसंत विहार के उभरे हालात को लेकर राजस्थान पत्रिका के समाचार अभियान से प्रेरित हो कर जिला प्रशासन के बीड़ा उठाने पर क्षेत्र के बाशिन्दों ने खुशी जाहिर की है।