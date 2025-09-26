जल-संरक्षण नहीं तो विकास सपना-शर्मा

राजस्थान भूगोल परिषद की नई कार्यकारिणी बनी। इसमें एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संतोष आनंद को अध्यक्ष, भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार सचिव, प्रो. कश्मीर भट्ट कोषाध्यक्ष और डॉ. श्यामसुंदर भट्ट को पुनः महासचिव चुना गया। आयोजन सचिव डॉ. कश्मीर भट्ट ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन डॉ. प्रवीण जोशी, डॉ. सुमित कच्छारा व नेहा आंचलिया ने किया। प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद व सह सचिव डॉ. अश्विनी जोशी ने आभार जताया।