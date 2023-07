हिम्मत जुटाई तो चट्टान ने बचा ली जिन्दगी

भीलवाड़ाPublished: Jul 28, 2023 09:33:46 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में बनास नदी पार करते समय शुक्रवार सुबह एक युवक तेज बहाव से नदी में बह गया, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाई और चट्टान का सहारा लेकर जान बचाई। If you gathered courage, the rock saved your life

चितौड़गढ़ जिले में बनास नदी पार करते समय शुक्रवार सुबह एक युवक तेज बहाव से नदी में बह गया, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाई और चट्टान का सहारा लेकर जान बचाई। जिले के पहुंना क्षेत्र में गिलुंड निवासी असलम (23) पुत्र कमरुद्दीन शुक्रवार सुबह सात बजे मोटरसाइकिल से गिलुंड से सेतुरिया जा रहा था। बीच राह में बनास नदी में पानी का बहाव चल रहा था। असलम मोटरसाइकिल से बनास नदी पार कर रहा था की पानी का बहाव और तेज हो गया। इस पर असलम मोटरसाइकिल समेत पानी में बह गया।