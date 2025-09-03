Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

शिक्षा मंत्री के आदेशों की अनदेखी: स्कूल में शिक्षिका से अश्लील हरकत, नोडल पद से हटाया

सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेशों की नहीं हो रही पालना

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 03, 2025

सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेशों की पालना नहीं हो रही। शिक्षा के मंदिरों में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के बजाए अश्लीलता की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला भीलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने रायपुर राबाउमावि के प्रिंसिपल पर अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाया हैं।

शिक्षिका की लिखित शिकायत

पीड़ित शिक्षिका ने रायपुर के सीबीईओ नवरतन दाधीच को लिखित शिकायत दी। इसमें आरोप है कि प्रिंसिपल रामनिवास लंबे समय से गंदी हरकतें कर रहा था। शिक्षिका रोज़ाना परेशान रही। यहां तक कि प्रिंसिपल का शिक्षिका के कमरे तक आना भी सामने आया। शिक्षिका का आरोप है कि प्रिंसिपल लंबे समय से परेशान कर रहा था। अश्लील हरकतें ओर कमरे तक आने की कोशिश की। शिकायत पर सीबीईओ ने इसे डीईओ समग्र शिक्षा भीलवाड़ा को भेजा। डीईओ अरूणा गारू ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। प्रिंसिपल रामनिवास को नोडल पद से हटाने के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक डॉ. कल्पना शर्मा को सौंपी है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गत दिनों भीलवाड़ा दौरे के दौरान सरकारी विद्यालयों में अनुशासन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके, रायपुर जैसे मामले यह दर्शाते हैं कि नीचे स्तर पर आदेशों की पालना नहीं हो रही है।

Published on:

03 Sept 2025 09:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शिक्षा मंत्री के आदेशों की अनदेखी: स्कूल में शिक्षिका से अश्लील हरकत, नोडल पद से हटाया

पत्रिका कनेक्ट