बिजौलियां के नयानगर में अवैध खनन, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लोडर व कंप्रेशर जब्त

मीणा ने बताया कि मौके पर लगभग 15 गुना 5 गुना 1 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध खनन किया गया था। पास ही खनिज ब्लॉक्स व अवैध गड्ढे मिले। इस दौरान एक लोडर और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। मौके से लोडर चालक सोहनलाल निवासी नयाखेड़ा को पकड़ा गया। उसने पूछताछ में बताया कि वह कोटा के परवेज के कहने पर अवैध खनन कर रहा था। खनिज विभाग ने परवेज और उसके अन्य सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। जब्त किए गए वाहनों को बिजौलियां थाना परिसर में जमा कराया गया है।