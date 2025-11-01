बिजौलियां के नयानगर में अवैध खनन, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लोडर व कंप्रेशर जब्त

Illegal mining in Nayanagar of Bijolia
भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां ब्लॉक के नयानगर क्षेत्र में सरकारी बिलानाम जमीन पर चल रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारते हुए अवैध खनन में उपयोग किए जा रहे एक लोडर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और कंप्रेशर मशीन जब्त की है। वहीं परवेज नामक व्यक्ति सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। विभाग ने करीब 4.37 लाख का पंचनामा बनाया है।
बिजौलियां खनिज विभाग के फोरमैन गिरिराज मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई नयानगर सी ब्लॉक संख्या 103 में सेंड स्टोन के अवैध खनन पर की गई है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने यह ऑपरेशन पुलिस के साथ मिलकर चलाया।
मौके से मिले अवैध खनन के गड्ढे
मीणा ने बताया कि मौके पर लगभग 15 गुना 5 गुना 1 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध खनन किया गया था। पास ही खनिज ब्लॉक्स व अवैध गड्ढे मिले। इस दौरान एक लोडर और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। मौके से लोडर चालक सोहनलाल निवासी नयाखेड़ा को पकड़ा गया। उसने पूछताछ में बताया कि वह कोटा के परवेज के कहने पर अवैध खनन कर रहा था। खनिज विभाग ने परवेज और उसके अन्य सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। जब्त किए गए वाहनों को बिजौलियां थाना परिसर में जमा कराया गया है।
चार के खिलाफ मामला दर्ज
खनिज विभाग के अनुसार लोडर चालक सोहनलाल रेगर ने पूछताछ में बताया कि अवैध खनन परवेज खान निवासी कोटा, प्रकाश पुत्र रोडू बंजारा बिलोना बिजौलियां, नानालाल पुत्र बालू गुर्जर नयानगर, हेमराज पुत्र शंकर दरोगा नयानगर की ओर से आराजी नंबर 124 में किया जा रहा है। इन चारों को अवैध खनन करने के मामले में आरोपी बनाया है। इन पर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकथाम के नियम 2017 की धारा 54, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 379 व 21 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
अवैध खनन पर प्रशासन सख्त
फोरमैन गिरिराज मीणा ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचाने या अवैध खनन में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की है कि किसी भी अवैध खनन गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
खनन माफियाओं पर नकेल
राज्य में पिछले कुछ समय से खनिज विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भीलवाड़ा जिले के दर्जनों स्थानों पर अवैध खनन और परिवहन में लिप्त वाहनों को जब्त किया गया है। बिजौलिया के खनिज अभियंता पीके अग्रवाल का कहना है कि किसी भी स्तर पर अवैध खनन को बख्शा नहीं जाएगा।
