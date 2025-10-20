औद्योगिक इकाइयों में बोनस की जगह मिठाई का डिब्बा देकर इतिश्री

In industrial units, instead of bonus, they are content with giving a box of sweets.
दीपावली जैसे पावन पर्व पर जहां हर वर्ग के लोग खुशियों की तैयारी में जुटे हैं, वहीं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के चेहरों पर बोनस की उम्मीद अब भी अधूरी बनी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के जिलाध्यक्ष दीपक व्यास के नेतृत्व में श्रमिक प्रतिनिधियों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का लाभ मिले।
व्यास ने कहा कि भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में श्रम विभाग की शिथिलता और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अनेक उद्योगों में बोनस नहीं दिया जा रहा है। दीपावली पर श्रमिकों को केवल मिठाई के डिब्बे या खाने के टिफिन देकर इतिश्री कर दी जाती है। यह गरीब श्रमिकों के साथ अन्याय है और उनकी मेहनत का अपमान भी।
इंटक ने उप श्रम आयुक्त को भी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे श्रम अधिकारियों को रीको सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए भेजें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिकों को विधि अनुसार बोनस दिया जाए। ज्ञापन सौंपते समय उनके साथ जिला महामंत्री कानसिंह चुंडावत, आरएसडब्ल्यूएम खारीग्राम से किशन सिंह, केसर सिंह, मंडपम से नंदलाल गाडरी, डूंगर सिंह राठौड़ और सचिव सत्यनारायण सेन सहित कई श्रमिक प्रतिनिधि मौजूद थे। इंटक पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दीपावली से पूर्व श्रमिकों को बोनस नहीं दिया गया, तो संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा।
