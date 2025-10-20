औद्योगिक इकाइयों में बोनस की जगह मिठाई का डिब्बा देकर इतिश्री

इंटक ने उप श्रम आयुक्त को भी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे श्रम अधिकारियों को रीको सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए भेजें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिकों को विधि अनुसार बोनस दिया जाए। ज्ञापन सौंपते समय उनके साथ जिला महामंत्री कानसिंह चुंडावत, आरएसडब्ल्यूएम खारीग्राम से किशन सिंह, केसर सिंह, मंडपम से नंदलाल गाडरी, डूंगर सिंह राठौड़ और सचिव सत्यनारायण सेन सहित कई श्रमिक प्रतिनिधि मौजूद थे। इंटक पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दीपावली से पूर्व श्रमिकों को बोनस नहीं दिया गया, तो संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा।