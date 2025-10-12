प्रदेश के पहले यूएचटी एसेप्टिक पैकिंग प्लांट का लोकार्पण

आरसीडीएफ की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने कहा कि यह केवल भीलवाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने इस आधुनिक यूएचटी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत 540 करोड़ रुपए के डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड की सहायता से प्रदेश में डेयरियों को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान के अन्य जिलों के अलावा पडौसी राज्य से भी डिमांड आने लगी है कि उनके प्रोडक्ट को भी हम पैकिंग करें। भीलवाड़ा हमेशा से नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है।