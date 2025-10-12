Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

प्रदेश के पहले यूएचटी एसेप्टिक पैकिंग प्लांट का लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी बोले, कृषि और सहकारिता, भारत की विकास यात्रा की आत्मा है 200 एमएल तक की यूएचटी एसेप्टिक पैंकिग होगी इस प्लांट में

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 12, 2025

Inauguration of the state's first UHT aseptic packing plant

Inauguration of the state's first UHT aseptic packing plant

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भीलवाड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के नवनिर्मित यूएचटी एसेप्टिक पैकिंग प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र का पहला यूएचटी प्लांट है जिसकी क्षमता 200 एमएल तक की एसेप्टिक पैकिंग की है।

खेती-किसानी को मिला नया आयाम

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का प्रमुख हिस्सा रही हैं। बदलते समय के साथ कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और सरकार का सहयोग मिलना जरूरी है। धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भारत सरकार 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करेगी। आज भारत दुनिया के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में से एक है और किसानों को सरकारी योजनाओं से अभूतपूर्व लाभ मिल रहा है।

भीलवाड़ा डेयरी नवाचार की मिसाल

भीलवाड़ा डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यह प्लांट सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी क्रांति का प्रतीक बनेगा। इस अत्याधुनिक प्लांट से न केवल राजस्थान के जिलों, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी उत्पादों की पैकिंग की मांग आएगी। भीलवाड़ा डेयरी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह नवाचार और गुणवत्ता में प्रदेश की अग्रणी डेयरी है।

प्रदेश के लिए गर्व का क्षण

आरसीडीएफ की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने कहा कि यह केवल भीलवाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने इस आधुनिक यूएचटी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत 540 करोड़ रुपए के डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड की सहायता से प्रदेश में डेयरियों को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान के अन्य जिलों के अलावा पडौसी राज्य से भी डिमांड आने लगी है कि उनके प्रोडक्ट को भी हम पैकिंग करें। भीलवाड़ा हमेशा से नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है।

46.82 करोड़ से बना अत्याधुनिक प्लांट

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक दिव्यम कपूरिया ने बताया कि यह प्लांट भारत सरकार की डीटीसी (जिका) एनपीडीडी कॉम्पोनेंट-बी परियोजना के तहत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तकनीकी सहायता से 46.82 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। इस प्लांट में तैयार उत्पाद की शेल्फ लाइफ 6 महीने तक रहेगी। वर्तमान में 180 एमएल पैकिंग में सरस छाछ, सरस लस्सी और सरस क्रीम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान विधायक लादूलाल पितलिया, नगर निगम के महापौर राकेश पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रदेश के पहले यूएचटी एसेप्टिक पैकिंग प्लांट का लोकार्पण

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के विकास को मिली 221 करोड़ की मंजूरी

221 crore approved for the development of Rupaheli Textile Park
भीलवाड़ा

कार्यकाल पूरा होने वाले सरपंच होंगे प्रशासक

Sarpanch who completes his term will be the administrator
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की चार होनहार छात्राओं को मिलेगी 1.15 लाख तक सहायता

Four bright girl students of Bhilwara will get assistance up to Rs 1.15 lakh.
भीलवाड़ा

सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा रंग-रोगन, 18 से होगी रोशनी

Government schools will have to be painted by the 17th and illuminated from the 18th.
भीलवाड़ा

पेच के बालाजी : भीलवाड़ा के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का केंद्र

Pech Ke Balaji: The Center of Religious and Cultural History of Bhilwara
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.