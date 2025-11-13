भीलवाड़ा में सरिया व स्क्रेप कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की कार्रवाई

आयकर विभाग को कुछ दस्तावेज और डिजिटल रेकॉर्ड ऐसे मिले हैं, जो टैक्स चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण सुराग दे रहे हैं। अधिकारी इनकी पड़ताल में जुटे हैं। टीम अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय लेनदेन और कर विवरण का मिलान कर रही है। आयकर विभाग की टीम फैक्ट्री और कार्यालय में मौजूद थी और दस्तावेज़ों की गहन जांच जारी थी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा।