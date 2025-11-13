भीलवाड़ा में सरिया व स्क्रेप कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की कार्रवाई

Income Tax Department takes action against steel rod and scrap dealers in Bhilwara
आयकर विभाग जयपुर की टीम ने बुधवार सुबह भीलवाड़ा में सरिया निर्माण से जुड़े उद्यमी व स्क्रेप कारोबारी के तीन-तीन ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। कार्रवाई में 40 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। टीम सुबह विशेष बस और कई कारों से भीलवाड़ा पहुंची और गांधीनगर मेें मुख्य कार्यालयों पर दबिश दी।
टीम ने कार्यालय के साथ ही जाटों का खेड़ा स्थित एक सरिया कारोबारी एवं उनके परिवार के आवास की तलाशी ली। साथ ही पांसल रोड स्थित सरिया फैक्ट्री में भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि टीम ने फैक्ट्री के रेकॉर्ड, कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल उपकरणों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर मिर्च मंडी के पास स्थित स्क्रेप कारोबारी के कार्यालय, फैक्ट्री व घर पर दबिश दी है।
करोड़ों का टर्नओवर
सरिया कारोबारी की कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। इसी प्रकार स्क्रेप कंपनी का 50 करो़ड़ से अधिक का टर्नओवर है।
पहले भी हो चुकी कार्रवाई, 20 करोड़ की पेनल्टी वसूली
इससे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की टीम ने भी सरिया कंपनी के तीन ठिकानों पर छापेमारी कर टैक्स चोरी के मामले में करीब 20 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल की थी।
दस्तावेज़ों से मिल रहे अहम सुराग
आयकर विभाग को कुछ दस्तावेज और डिजिटल रेकॉर्ड ऐसे मिले हैं, जो टैक्स चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण सुराग दे रहे हैं। अधिकारी इनकी पड़ताल में जुटे हैं। टीम अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय लेनदेन और कर विवरण का मिलान कर रही है। आयकर विभाग की टीम फैक्ट्री और कार्यालय में मौजूद थी और दस्तावेज़ों की गहन जांच जारी थी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा।
