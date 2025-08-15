भीलवाड़ा और मुम्बई में आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी

राजनीतिक दल को 305 करोड़ रुपए के बोगस चंदे के खुलासे के बाद आयकर विभाग ने भीलवाड़ा और मुम्बई में की गई छापामार कार्रवाई गुरुवार को पूरी कर ली। जांच में मिले दस्तावेज और बयानों के आधार पर अब कई और लोगों पर विभाग की नजर है। आने वाले दिनों में भीलवाड़ा में फिर कार्रवाई हो सकती है।
तीसरे दिन खत्म हुई भीलवाड़ा में कार्रवाई
आयकर विभाग ने नेशनल सर्व समाज पार्टी के अध्यक्ष व विजयसिंह पथिक नगर निवासी विकास व्यास, कोषाध्यक्ष दीपक जोशी, आजादनगर निवासी व सचिव कमलेश आचार्य, और विजयसिंह पथिक नगर वकील राहुल कोठारी के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। बुधवार को विकास व्यास को छोड़कर बाकी सभी के यहां कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। विकास के आवास पर गुरुवार शाम तक टीम मौजूद रही।
मुम्बई में सीए के घर भी छापा
सीए सचिन जैन के मुम्बई स्थित आवास पर भी छापामार कार्रवाई गुरुवार को पूरी हुई। यहां से विभाग को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जो जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अगले चरण में और कार्रवाई संभव
विभाग के अनुसार, सभी ठिकानों से मिले दस्तावेज और बयानों का मिलान किया जाएगा। बयानों में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं। पहले इनकी गोपनीय जांच होगी और नाम सही पाए गए तो इनके यहां भी छापामार कार्रवाई संभव है।