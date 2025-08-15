भीलवाड़ा और मुम्बई में आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी

आयकर विभाग ने नेशनल सर्व समाज पार्टी के अध्यक्ष व विजयसिंह पथिक नगर निवासी विकास व्यास, कोषाध्यक्ष दीपक जोशी, आजादनगर निवासी व सचिव कमलेश आचार्य, और विजयसिंह पथिक नगर वकील राहुल कोठारी के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। बुधवार को विकास व्यास को छोड़कर बाकी सभी के यहां कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। विकास के आवास पर गुरुवार शाम तक टीम मौजूद रही।