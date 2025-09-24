भारत आत्मविश्वास से बढ़ रहा आगे- अग्रवाल

अग्रवाल ने कहा कि भारत ने जिस ब्रिटेन को डेढ़ सौ वर्ष तक राज करने दिया, उसी को पीछे छोड़कर आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत आज विकसित देशों के समकक्ष है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत का सपना सभी क्षेत्रों में तेजी से साकार हो रहा है।