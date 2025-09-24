Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भारत आत्मविश्वास से बढ़ रहा आगे- अग्रवाल

जीएसटी बचत उत्सव: 150 साल राज करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, भारत बना पांचवीं आर्थिक शक्ति

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 24, 2025

India is moving forward with confidence: Agarwal
India is moving forward with confidence: Agarwal

पूरा विश्व आज गंभीर दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि जब भी चुनौतियां आईं, यह देश और अधिक आत्मविश्वास एवं दृढ़ता से आगे बढ़ा है। यह बात सांसद दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार शाम वाणिज्य कर विभाग एवं मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में कही।

भारत की उपलब्धियां

अग्रवाल ने कहा कि भारत ने जिस ब्रिटेन को डेढ़ सौ वर्ष तक राज करने दिया, उसी को पीछे छोड़कर आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत आज विकसित देशों के समकक्ष है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत का सपना सभी क्षेत्रों में तेजी से साकार हो रहा है।

जीएसटी रिफॉर्म आमजन के हित में

अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी सुधारों से 99 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हुई हैं। दवाइयों, बीमा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई। केवल एक प्रतिशत वस्तुएं जैसे कोका-कोला और तंबाकू जैसी हानिकारक चीजें महंगी की गईं। इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।

भारतीय तकनीक से नया इंटरनेट ब्राउज़र

जल्द ही देश को अपना भारतीय इंटरनेट ब्राउज़र मिलेगा। इससे गूगल जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता समाप्त होगी।

भीलवाड़ा को मिलेगा टेक्सटाइल पार्क

अग्रवाल ने कहा कि भीलवाड़ा में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना मेरा सपना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात की है और आग्रह पत्र भी भेजा है।

कार्यक्रम में थी इनकी उपस्थिति

मेवाड़ चैम्बर अध्यक्ष डी.पी. मंगल व अतिरिक्त आयुक्त हितेश त्रिवेदी ने अग्रवाल का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि एडीएम रणजीत सिंह का किया सम्मान। कार्यक्रम में एसपी नाथानी, डॉ. पीएम बेसवाल, प्रेम स्वरूप गर्ग, डॉ. आरसी लोढ़ा व अर्जुन मुंड़ा भी मौजूद रहे।

24 Sept 2025 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भारत आत्मविश्वास से बढ़ रहा आगे- अग्रवाल

