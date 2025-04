भारतीय रेलवे 1 मई से लागू कर देगा नए नियम, अब वेटिंग लिस्ट वाले नहीं कर पाएंगे स्लीपर या एसी कोच का सफर

AC And Sleeper Coach Rule: अगर वेटिंग टिकट वाला कोई यात्री इन कोच में सीट पर बैठा पाया जाता है तो टीटीई के पास उस पर जुर्माना लगाने या उसे जनरल डिब्बे में शिफ्ट करने का अधिकार होगा।

भीलवाड़ा•Apr 29, 2025 / 12:52 pm• Akshita Deora

Indian Railway New Rules From 1st May: वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें सिर्फ जनरल क्लास में यात्रा करने की अनुमति होगी। भारतीय रेलवे 1 मई से कन्फर्म टिकट वालों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सख्त नियम लागू कर रही है।

