भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर देंगे स्वदेशी सर्च इंजन, जल्द होगा लॉन्च- अग्रवाल

Indian software engineers will provide indigenous search engine, will be launched soon: Agarwal
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र मार्ग में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। उद्घाटन समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2025 तक गूगल सर्च इंजन का स्वदेशी विकल्प तैयार कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे देश का डाटा सुरक्षित रहेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीयता बनी रहेगी। शिक्षाविद् शंकरलाल माली ने कहा कि भारतीय ज्ञान-विज्ञान और दर्शन की चमक आज विश्व को अचंभित कर रही है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों में लिखा ज्ञान आज विज्ञान की कसौटी पर खरा उतर रहा है। इससे भारतीय दर्शन की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है।
भीलवाड़ा के वैज्ञानिक ने बनाई बायो वेस्ट तकनीक
प्रोफेसर बी.एल. जागेटिया ने बताया कि भीलवाड़ा के वैज्ञानिक मुकेश मेघवंशी ने रेल कोचों में गंदगी समाप्त करने के लिए बायो-वेस्ट तकनीक विकसित की है, जिसे भारतीय रेल में अपनाया गया है। इस नवाचार ने रेलवे में स्वच्छता को नई दिशा दी है, जो भीलवाड़ा के लिए गर्व की उपलब्धि है। जिलेभर से आए 350 बाल वैज्ञानिकों ने अपनी सृजनशीलता से तैयार किए गए वर्किंग मॉडल्स प्रदर्शित किए। प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह गहलोत ने बताया कि विद्यार्थियों ने ज्ञानवर्धक, उपयोगी और कारगर मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक प्रतिभागी विद्यार्थी को 10 हजार रुपए की सहयोग राशि दी गई है।
विज्ञान प्रदर्शनी में उमड़ा उत्साह
मीडिया प्रभारी भागचन्द जैन ने बताया कि कार्यक्रम में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक करण सिंह सिंघवी, सुभाष हुमड, कैलाश सुथार, जगजितेन्द्र सिंह, सुभाष बाहेती, गनीष जैन, अजय शर्मा, और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा विश्नोई उपस्थित रहे। अर्चना जोशी ने प्रदर्शनी का परिचय दिया, जबकि दिनेश शर्मा ने संचालन किया। अतिथियों ने सभी मॉडलों का अवलोकन कर बाल वैज्ञानिकों की सराहना की।
