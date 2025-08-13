भारत की आर्थिक ताकत विश्व को नहीं भा रही -देवनानी

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को भीलवाड़ा प्रवास के दौरान कहा कि आज भारत की आर्थिक ताकत विश्व में तेजी से उभर रही है, लेकिन यही ताकत कई देशों को रास नहीं आ रही। जब भारत पहले 11वें स्थान पर था तब किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर आ जाएगा। यही वजह है कि कई देश और आंतरिक ताकतें मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देवनानी मंगलवार को एमएलवी कॉलेज में अमृत महोत्सव के तहत बने कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन अवसर पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे।
भारत को विश्व शक्ति बनने से रोकना चाहते कई देश
देवनानी ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति से परेशान कई विकसित राष्ट्र नहीं चाहते कि भारत विश्व शक्ति बने। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा आज विश्व के साथ-साथ हमारी आंतरिक ताकतें भी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में जुटी हैं। यह दोहरी मार है और चुनौती से निपटने के लिए देशवासियों को एकजुट होना होगा।देवनानी ने देशवासियों से आह्वान किया कि दैनिक जीवन से लेकर घर तक, विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करने का संकल्प लें। अगर भारतवासी स्वदेशी अपनाएं, तो अमरीका 100 प्रतिशत टैरिफ भी लगा दें, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
विधानसभा का मानसून सत्र 1 से
देवनानी ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। सत्र की अवधि बीएफसी मीटिंग और कमेटी तय करेगी, लेकिन संभावना है कि यह छोटा होगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी दलों से आग्रह किया जाएगा कि सदन का संचालन शांतिपूर्वक हो और जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो।इस दौरान सत्र में "कोचिंग इंस्टिट्यूट" से संबंधित बिल पेश होगा। इस बिल का मकसद छात्रों के मानसिक दबाव, फीस नियंत्रण, पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।