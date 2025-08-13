भारत की आर्थिक ताकत विश्व को नहीं भा रही -देवनानी

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को भीलवाड़ा प्रवास के दौरान कहा कि आज भारत की आर्थिक ताकत विश्व में तेजी से उभर रही है, लेकिन यही ताकत कई देशों को रास नहीं आ रही। जब भारत पहले 11वें स्थान पर था तब किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर आ जाएगा। यही वजह है कि कई देश और आंतरिक ताकतें मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देवनानी मंगलवार को एमएलवी कॉलेज में अमृत महोत्सव के तहत बने कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन अवसर पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे।