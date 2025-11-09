कोदिया में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

Industrial area to be developed in Kodia
भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी तहसील के कोदिया ग्राम में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 20.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी रीको को मिल गई है। इससे पहले मांडल के धुुंवाला विस्तार में 82 हैक्टेयर जमीन की मंजूरी मिली थी। रीको के सहायक क्षेत्रीय मैनेजर निशांत कुमावत ने बताया कि सरकार ने जमीन आवंटन को लेकर स्वीकृति दी है। अगले दो साल में यहां पर उद्योग स्थापित होंगे। जिले में अभी रीको के 14 औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं। इसकी स्थापना से जिले में उद्योगों को प्रगति मिलेगी।
रीको के दस नए क्षेत्र को मिल चुकी है स्वीकृति
रीको के जिले में 14 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा 10 नए रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। इसकी जमीन का आवंटन का कार्य हो चुका है। महुआकलां (भीलवाड़ा), कीडीमाल (करेड़ा) और खांखला (सहाड़ा) को 14 जून 2024 को, टेक्सटाइल पार्क (रूपाहेली) 12 जुलाई 2024, मोडका निम्बाहेड़ा, आसींद 18 अक्टूबर 2024, धुंवाला मांडल 25 नवम्बर 2024, नाहरी 6 नवम्बर 2024, पंडेर जहाजपुर 7 फरवरी 2025, पीपलूंद जहाजपुर 18 फरवरी 2025 व आलौली सहाड़ा को 18 फरवरी 2025 में जमीन की स्वीकृति मिल चुकी है।
