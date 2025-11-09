कोदिया में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी तहसील के कोदिया ग्राम में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 20.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी रीको को मिल गई है। इससे पहले मांडल के धुुंवाला विस्तार में 82 हैक्टेयर जमीन की मंजूरी मिली थी। रीको के सहायक क्षेत्रीय मैनेजर निशांत कुमावत ने बताया कि सरकार ने जमीन आवंटन को लेकर स्वीकृति दी है। अगले दो साल में यहां पर उद्योग स्थापित होंगे। जिले में अभी रीको के 14 औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं। इसकी स्थापना से जिले में उद्योगों को प्रगति मिलेगी।