उद्योगों के आवेदन अब सिर्फ एमआईएस 2.0 पर

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरपीसीबी) ने उद्योगों के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंडल ने मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) 1.0 से नई आवेदन प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय किया है। अब सभी नए आवेदन सिर्फ एमआईएस 2.0 प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। एमआईएस 1.0 पर जो आवेदन पहले से प्राप्त हैं, उन्हें ग्रीन चैनल बनाकर उसी प्लेटफॉर्म से निस्तारित किया जाएगा।