उद्योग एवं खादी प्रदर्शनी की शुरुआत, स्टॉलों पर स्वदेशी छाया रहा

जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में उद्योग एवं खादी प्रदर्शनी

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 27, 2025

Industry and Khadi exhibition begins, Swadeshi dominates stalls
Industry and Khadi exhibition begins, Swadeshi dominates stalls

सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में शुक्रवार को उद्योग एवं खादी प्रदर्शनी का मोली बंधन खोलकर कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने शुरुआत की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष शंभु प्रसाद काबरा, हमीरगढ़ लघु उद्योग भारती अध्यक्ष रविन्द्र जाजू, रामप्रसाद काबरा, लघु उद्योग भारती चित्तौड़ प्रांत के महेश हुरकट, टेक्सटाइल ट्रेड फ़ेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रेमस्वरूप गर्ग, जिला लघु उद्योग संघ के राजकुमार पोखरना एवं संगठन के अन्य पदाधिकारी, रीको के एआरएम निशांत कुमावत, लघु उद्योग भारती महिला अध्यक्ष पल्लवी लड्डा उपस्थित थे।

प्रदर्शनी में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े खेस, चद्दर, तौलिए, बेडशीट, जैकेट, कुर्तियां जैसे उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने। साथ ही भीलवाड़ा जिले के एक जिला एक उत्पाद के तहत टेक्सटाइल उत्पाद से संबंधित स्टॉल लगाई गई। विभिन्न् औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने अपनी स्टॉल लगाई। बुनकर जगदीश सोनी ने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए। इसके अलावा बैंकों की स्टॉल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला उद्योग केंद्र के जीएम केआर मीणा ने बताया कि प्रदर्शनी में राज्य सरकार की औद्योगिक विकास की योजनाएं जैसे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024, ओडीओपी पॉलिसी, निर्यात प्रोत्साहन, एमएसएमई नीति, टेक्सटाइल एंड अपरेल, डाटा सेंटर नीति, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजनाओं की जानकारी दी।

27 Sept 2025 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / उद्योग एवं खादी प्रदर्शनी की शुरुआत, स्टॉलों पर स्वदेशी छाया रहा

