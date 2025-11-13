गणितीय दक्षता बढ़ाने को भीलवाड़ा में नवाचार

जिले में कक्षा 5 के कुल विद्यार्थियों में से 96 प्रतिशत ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा जिले के सभी ब्लॉकों में सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। जिला कलक्टर के निर्देशन में आयोजित इस परीक्षा का उद्देश्य बालकों में गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाना, कौशल विकसित करना एवं विषय की मजबूत नींव तैयार करना है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार लाएगी और गणित के प्रति भय के बजाय जिज्ञासा को बढ़ावा देगी।