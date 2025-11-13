गणितीय दक्षता बढ़ाने को भीलवाड़ा में नवाचार

Innovation in Bhilwara to increase mathematical efficiency
भीलवाड़ा जिले के सभी ब्लॉक के हिंदी माध्यम विद्यालयों में बुधवार को गणितीय दक्षता एवं कौशल स्तर अभिवर्धन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 5 की गणित विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सम्पन्न हुई।
अधिकारियों ने किया विद्यालयों का निरीक्षण
परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वरलाल बाल्दी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जगजीतेंद्र सिंह तथा सीबीईओ ने अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों का दौरा कर परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। बाल्दी ने भीलवाड़ा शहर के सेठ मुरलीधर मानसिंहका विद्यालय, बालिका गुलमंडी, राजेंद्र मार्ग विद्यालय, राउमावि कल्कीपूरा, राउमावि सुभाष नगर, राप्रावि गायत्री नगर तथा राउप्रा विद्यालय नंबर एक का निरीक्षण किया।
96 प्रतिशत विद्यार्थियों ने दी परीक्षा
जिले में कक्षा 5 के कुल विद्यार्थियों में से 96 प्रतिशत ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा जिले के सभी ब्लॉकों में सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। जिला कलक्टर के निर्देशन में आयोजित इस परीक्षा का उद्देश्य बालकों में गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाना, कौशल विकसित करना एवं विषय की मजबूत नींव तैयार करना है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार लाएगी और गणित के प्रति भय के बजाय जिज्ञासा को बढ़ावा देगी।
राज्य स्तर पर बनेगा मॉडल
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भीलवाड़ा में गणितीय दक्षता पर आधारित यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे राज्य स्तरीय मॉडल के रूप में अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
