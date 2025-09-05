दिव्यांगता को हराकर विज्ञान शिक्षा में नवाचार…शिक्षक जयंत की मिसाल

यदि हौसलों में उड़ान हो और कुछ नया करने की इच्छा शक्ति हो तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। ऐसा कर दिखाया है भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां क्षेत्र की राउमावि विक्रमपुरा के द्वितीय श्रेणी शिक्षक जयंत कुमार जैन ने। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने विज्ञान विषय को छात्रों के लिए रोचक, आसान और आधुनिक बनाया। विद्यालय में सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला तैयार की। प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को विषय समझाने की अनूठी पद्धति अपनाई। प्रयोगशाला इतनी व्यवस्थित है कि कई विज्ञान संकाय वाले विद्यालय भी पीछे रह जाते हैं। पिछले 5 वर्षों से विज्ञान विषय का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है।