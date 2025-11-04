किसानों को उच्च गुणवता का कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश

Instructions to provide high quality agricultural inputs to farmers
संयुक्त निदेशक कृषि के निदेशानुसार रबी गुण नियन्त्रण अभियान के तहत कृषकों को उच्च गुणवत्ता का खाद बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉ. धीरेन्द्र सिंह राठौड़ एवं कृषि अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने शहर की खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। सहायक निदेशक कृषि धीरेन्द्र सिंह राठौड ने शहर की खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण कर पॉश मशीन एवं मौके पर मौजूद उर्वरक का भौतिक सत्यापन किया।
कृषि अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने बताया कि कृषि आयुक्तालय जयपुर के निर्देशानुसार गुण नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत उर्वरक का अवैध भण्डारण, निधार्रित दर से अधिक मूल्य लेने वाले या अन्य किसी भी प्रकार की काला बाजारी करने वाले कृषि आदान विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, कृषकों को कृषि आदान खरीदते समय पक्का बिल लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई विक्रेता पक्का बिल देने से मना करने पर जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष या सबन्धित कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से सूचना देने पर सबन्धित कृषि आदान विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी दुकानदार अपने पास उपलब्ध स्टॉक को प्रदर्शित करने के लिए दर्शनीय स्थल पर मूल्य सूची लगाएं एवं प्रतिदिन अपडेट करे, स्टॉक रजिस्टर व पॉश मशीन में दर्ज उर्वरक एवं गोदाम में भौतिक रूप से रखा उर्वरक समान रहना चाहिए। कृषि अधिकारी ने कहा कि अनुदानित यूरिया का उपयोग गैर कृषि कार्यों में होने से कृषि कायों अनुदानित राशि का दुरुपयोग होता है एवं किसानों को उपलब्ध होने वाले यूरिया की मात्रा प्रभावित होती है। अत: यदि कही यूरिया का गैर कृषि कार्य में उपयोग होने पर जिला स्तरीय नियन्त्रण में देवे ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
