Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

किसानों को उच्च गुणवता का कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश

खाद और बीज की दुकानों का किया निरीक्षण

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 04, 2025

Instructions to provide high quality agricultural inputs to farmers

Instructions to provide high quality agricultural inputs to farmers

संयुक्त निदेशक कृषि के निदेशानुसार रबी गुण नियन्त्रण अभियान के तहत कृषकों को उच्च गुणवत्ता का खाद बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉ. धीरेन्द्र सिंह राठौड़ एवं कृषि अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने शहर की खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। सहायक निदेशक कृषि धीरेन्द्र सिंह राठौड ने शहर की खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण कर पॉश मशीन एवं मौके पर मौजूद उर्वरक का भौतिक सत्यापन किया।

कृषि अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने बताया कि कृषि आयुक्तालय जयपुर के निर्देशानुसार गुण नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत उर्वरक का अवैध भण्डारण, निधार्रित दर से अधिक मूल्य लेने वाले या अन्य किसी भी प्रकार की काला बाजारी करने वाले कृषि आदान विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, कृषकों को कृषि आदान खरीदते समय पक्का बिल लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई विक्रेता पक्का बिल देने से मना करने पर जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष या सबन्धित कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से सूचना देने पर सबन्धित कृषि आदान विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी दुकानदार अपने पास उपलब्ध स्टॉक को प्रदर्शित करने के लिए दर्शनीय स्थल पर मूल्य सूची लगाएं एवं प्रतिदिन अपडेट करे, स्टॉक रजिस्टर व पॉश मशीन में दर्ज उर्वरक एवं गोदाम में भौतिक रूप से रखा उर्वरक समान रहना चाहिए। कृषि अधिकारी ने कहा कि अनुदानित यूरिया का उपयोग गैर कृषि कार्यों में होने से कृषि कायों अनुदानित राशि का दुरुपयोग होता है एवं किसानों को उपलब्ध होने वाले यूरिया की मात्रा प्रभावित होती है। अत: यदि कही यूरिया का गैर कृषि कार्य में उपयोग होने पर जिला स्तरीय नियन्त्रण में देवे ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / किसानों को उच्च गुणवता का कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा टेक्सटाइल सेक्टर बनेगा रोजगार सृजन का प्रमुख आधार

Bhilwara textile sector will become the main basis for employment generation.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा ने फिर लहराया सफलता का परचम: सीए फाउंडेशन में श्रेया ऑल इंडिया 10वीं, तनुश्री 18वीं रैंक पर; इंटर में सिद्धि बनी जिला टॉपर

Shreya secured 10th rank in CA Foundation, Tanushree secured 18th rank in all India.
भीलवाड़ा

पोतों ने की दादा की निर्मम हत्या, शराब के नशे में कुल्हाड़ी से किए वार, आंख में मिर्ची डालकर घसीटा

Bhilwara Crime
भीलवाड़ा

सीया के नए आदेश से ठप हो सकता है खनन कार्य, हजारों लोगों की रोजी पर संकट

The new SIA order could halt mining operations, threatening the livelihoods of thousands.
भीलवाड़ा

खान निदेशक के आदेश: 14 तक नहीं हुआ डाटा अपडेट तो रुक जाएंगे रवन्ना

Mines Director's order: If data is not updated by 14th, Ravana will be stopped
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.