रायला थाना पुलिस ने घरों में घुसकर महिलाओं से लूटपाट, गहने छीनने और नकबजनी की वारदात करने वाली शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का रविवार को पर्दाफाश किया। गिरोह का सरगना समेत तीन जनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों चित्तौडग़ढ़ जिले के रहने वाले हंै। उनसे माल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।

Inter-state gang involved in looting and cash-making by entering house