भीलवाड़ा व शाहपुरा को ईआरसीपी से जोड़ने का उठा मुद्दा

भीलवाड़ाPublished: Feb 14, 2024 09:37:32 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Issue raised to connect Bhilwara and Shahpura with ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले को भी जोड़ने की आवाज अब जिले में बुलंद होने लगी है।

भीलवाड़ा व शाहपुरा को ईआरसीपी से जोड़ने का उठा मुद्दा

Bhilwara and Shahpura ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले को भी जोड़ने की आवाज अब जिले में बुलंद होने लगी है। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चेतन डिडवानिया, दुर्गेश शर्मा व महेश सोनी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में ईआरसीपी से दोनों जिलों को जोड़ने के लिए सर्वदलीय व सर्व समाज की एक संयुक्त कमेटी जल्द गठन करने की घोषणा की।