यहां सब ठसाठस, जनाब- यह बस नहीं, जेल है

प्रदेश में बढ़ते अपराध और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बढ़ते ग्राफ से अधिकांश जिलों की जेल की बैरकों में क्षमता से दुगने बंदी है। इनमें विचाराधीन बंदियों की संख्या कही अधिक है। ठसाठस होती जेलों में भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों की जेल भी शुमार है। चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह के औचक निरीक्षण के दौरान बुधवार को क्षमता के मुकाबले 240 बंदी अधिक मिले। It's stuffy in here, man - this ain't a bus, it's a prison