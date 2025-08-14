जन्माष्टमी 16 को, उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा

कान्हा के जन्म का पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाना श्रेष्ठ रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पर्व 15 अगस्त को मनाना चाहिए। इस संशय के बीच राजस्थान पत्रिका ने शहर के विद्वान पंडितों से बात की। इनका कहना है कि कान्हा के जन्म की तिथि 15 अगस्त की रात 11 बजकर 49 मिनट से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 16 अगस्त की रात 9 बजकर 34 मिनट पर होगी। उदया तिथि में ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उपवास भी 16 अगस्त का रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसे लेकर मंदिरों में भी झांकियां सजाने का काम शुरू हो गया है।