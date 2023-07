जोशी का गहलोत पर हमला, बोले लाल डायरी में सरकार के काले कारनामे

भीलवाड़ाPublished: Jul 24, 2023 10:24:34 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

प्रदेश भर में चर्चा में आ रही लाल डायरी में राज्य सरकार के काले कारनामे लिखे हुए हैं। जिसने सरकार बचाई, उसे बर्खास्तगी का इनाम और जिसने महिलाओं का अपमान किया उसे गले लगा लिया। राज्य सरकार का यह दोहरा चरित्र है। Joshi attacked Gehlot, said the black deeds of the government in the red diary

लाल डायरी में राज्य सरकार के काले कारनामे लिखे हुए हैं। जिसने सरकार बचाई, उसे बर्खास्तगी का इनाम और जिसने महिलाओं का अपमान किया उसे गले लगा लिया। राज्य सरकार का यह दोहरा चरित्र है। चित्तौडग़ढ़ के भाजपा जिला कार्यालय में सोमवार शाम पार्टी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष मिठूलाल जाट के पदभार ग्रहण समारोह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने यह बात कही। joshee ka gahalot par hamala, bole laal daayaree mein sarakaar ke kaale kaaranaame