कटारिया पहुंचे संतों की शरण में

भीलवाड़ाPublished: Aug 31, 2023 09:18:07 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले में आए। भदसेर क्षेत्र के अनगढ़ बावजी तीर्थ स्थल पर गए और यहां संत चातुर्मास कर रहे संतों से आशीर्वाद लिया। यहां वह बोले की हमारे देश में सनातन धर्म अगर जिंदा है तो संतों की तपस्या की वजह से है। Kataria said, Sanatan Dharma survives due to the penance of saints

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मैं, अच्छे इंसान की तरह राजनीति में ईमानदारी से काम करूं, अच्छा काम करूं ताकि मेवाड़ का नाम असम की धरती पर रोशन हो। मेवाड़ एकलिंग नाथ जी की धरती है, यहां का राज सिंहासन भगवान एकलिंग नाथ जी संभालते हैं, इन्हीं की बदौलत मेवाड़ की धरती ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की, चाहे तलवार से सर धड़ से अलग हो गए और लड़ते रहे, लेकिन अपनी आन बान मर्यादा और संस्कृति को बचाए रखा, परंतु कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। Governor GULAB CHAND KATARIYA