कोटड़ी धर्म तालाब का मामला: एनजीटी में पेश किया कलक्टर ने जवाब, बताया-कार्रवाई जारी है

जिला कलक्टर की ओर से पेश किए गए जवाब में बताया गया कि न्यायालय के आदेश के बाद जिला कलक्टर भीलवाड़ा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। पटवार रिकॉर्ड के अनुसार कोटड़ी की आराजी संख्या 2050 गैर मुमकिन पेटा और 2049 गैर मुमकिन पाल साथ ही गांव धायलान का खेड़ा की आराजी संख्या 1595 और 4467 पर अतिक्रमण पाया गया। तहसीलदार कोटड़ी के आग्रह पर सीमा निर्धारण के लिए ईटीएस/ईजीपीएस का उपयोग करते हुए 21 से 24 जुलाई 2025 के बीच सर्वेक्षण किया गया। 18 अगस्त 2025 की मौका निरीक्षण रिपोर्ट में इन कब्ज़ों की आधिकारिक पुष्टि हुई।