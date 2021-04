अब तक 35 लाख का कोविड जुर्माना, फिर भी लापरवाह

Kovid fine of 35 lakhs so far, still negligent नौ माह में कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन पर शहर में उपखंड कार्यालय (एसडीएम) की टीम ने कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना वसूला और लोगों को पाबंद किया। इसके बावजूद शहर में लोग कोरोना महामारी को लेकर अभी तक पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हुए है।